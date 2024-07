Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e representantes das agências se reuniram nesta quinta, 11 - Rafa Naddemeyer/Agência Brasil

11/07/2024

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) iniciou na tarde desta quinta-feira, 11, a reunião com representantes das agências reguladoras para tratar das demandas por reajuste salarial e reestruturação da carreira.

O encontro começou sob protestos de servidores com o tema 'Velório da Regulação', incluindo caixões representando o "momento atual de esvaziamento e desvalorização" das agências reguladoras. A perspectiva de reajuste salarial ainda este ano é mínima. O espaço para renegociação está concentrado no orçamento de 2025 e 2026.

Ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou uma reunião com os ministérios ligados a setores regulados e o Ibama

A reivindicação imediata é a equiparação salarial com as carreiras do chamado ciclo de gestão, como Analista de Comércio Exterior ou Analista de Planejamento e Orçamento.

Essa equiparação é pedida, por exemplo, para os Especialistas em Regulação e Analistas Administrativos.

Para os técnicos de nível intermediário nas agências, a demanda é por um patamar remuneratório correspondente a 75% da remuneração dos cargos de nível superior.

O sindicato também propõe a reestruturação das carreiras, com a mudança de nomenclatura dos cargos para Auditor Federal em Regulação e Agente Federal em Regulação, sem alteração nas atribuições e estrutura remuneratória dos servidores.