Imagens de câmera de segurança registraram o momento da batida - Reprodução/Redes Sociais

Imagens de câmera de segurança registraram o momento da batidaReprodução/Redes Sociais

Publicado 16/07/2024 17:46

A Polícia Civil investiga como homicídio com dolo eventual o acidente que levou à morte um motorista de aplicativo de 41 anos no último sábado, 13, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O suspeito dirigia em alta velocidade pela contramão quando bateu contra o carro da vítima. Em uma das imagens do veículo anexadas ao registro da ocorrência, é possível ver uma garrafa de uísque no banco do carona.

Ednaldo de Souza Mendes chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.

Logo após o acidente, os envolvidos na batida foram liberados pela Polícia Militar sem fazer teste do bafômetro. Os agentes que atenderam a ocorrência disseram que o homem que se apresentou como motorista estava lúcido e conversava normalmente, sem sinais de embriaguez.

Posteriormente, no entanto, ele admitiu que na verdade estava como passageiro no carro. Por esse motivo, o inquérito também apura o crime de fraude processual, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

O caso é investigado pelo 1.º Distrito Policial de Guarulhos. "A polícia solicitou perícia nos veículos envolvidos e realiza todas as diligências para esclarecer o caso. Paralelamente a isso, a conduta dos policiais que atenderam a ocorrência será analisada", diz nota enviada pelo órgão.