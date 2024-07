Luiz Inácio Lula da Silva. presidente do Brasil - Ricardo Stuckert / PR

Publicado 17/07/2024 12:11

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na terça-feira, 16, que é "inacreditável" que a violência contra a mulher aumente após jogos de futebol, mas relativizou agressões cometidas por torcedores do próprio time, o Corinthians. "Se o cara é corintiano, tudo bem."

Lula citou uma pesquisa no momento em que elogiou a presença de mulheres em uma reunião com ministros e empresários do setor alimentício. O presidente se dirigiu a Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e disse que o dado era uma "notícia triste".

A gafe se soma a outros deslizes em declarações públicas de Lula Dirigindo-se a mulheres, o presidente soma ao menos três gafes recentes. Em fevereiro, durante uma cerimônia na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, o petista elogiou o desempenho acadêmico de uma estudante negra dizendo que, ao avistá-la, não soube se ela era "cantora", "namorada de alguém" ou mesmo "percussionista", pois, segundo ele, "afrodescendente assim gosta de um batuque de um tambor".

Em maio, no contexto das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, Lula afirmou que máquinas de lavar eram "muito importantes para as mulheres". "Muita gente acha que uma televisão é uma pequena coisa, que não tem muita importância. Mas para uma pessoa mais humilde, a televisão é um patrimônio. O fogão é um baita de um patrimônio, a geladeira, então, nem se fala. E uma máquina de lavar roupa é uma coisa muito importante para as mulheres, que estão sobrevivendo a um verdadeiro sofrimento e martírio com essa chuva", disse o petista durante o anúncio das medidas de socorro ao Estado.

Em junho, o presidente sugeriu que uma beneficiária do programa Minha Casa, Minha Vida "parasse de ter filhos". "Veja aquela menina que vem aqui com três crianças. Aquela moça tem 25 anos de idade e ela tem três filhos. Falei para ela: 'Minha filha, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ter filho, porque você já tem três", afirmou Lula.

Lula volta a comentar variação do dólar

Durante a reunião desta terça, realizada no Palácio do Planalto, representantes da indústria de alimentos anunciaram investimentos de R$ 120 bilhões no País entre 2023 e 2026. Do montante, R$ 75 bilhões serão destinados à construção de novas fábricas, incluindo ampliação e modernização de plantas já existentes. Outros R$ 45 bilhões serão aplicados em pesquisa e inovação.

Em meio à pressão no câmbio, Lula afirmou que o "povo mais pobre não compra dólar, compra comida" . As declarações ocorrem duas semanas após o presidente ter sido alertado por Haddad e por economistas do governo federal sobre o impacto de suas falas no aumento do preço do dólar e o reflexo da variação cambial nos índices de inflação.

Lula também criticou pessoas que "vivem de dividendos" e afirmou que é necessário apostar na capacidade produtiva. "Este País precisa parar de ter gente vivendo de dividendos e ter gente vivendo de trabalho, de geração de emprego, de geração de renda, porque é isso que faz a economia girar", afirmou o petista.