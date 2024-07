Aplicativo do Nubank - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 17/07/2024 16:40

O aplicativo do Nubank enfrenta instabilidades nesta quarta-feira, 17, de acordo com ferramentas que compilam relatos de clientes. Os problemas teriam começado pela manhã, e continuam nesta tarde, de acordo com as informações.

O site Downdetector, que compila reclamações sobre aplicativos, aponta que o pico de notificações foi antes das 11h desta quarta, mas que as reclamações continuaram acima da média ao longo da tarde. Os principais problemas seriam de login no aplicativo.

Em seus perfis oficiais, como no X (antigo Twitter), a fintech afirma que os sistemas passam por uma oscilação, com retomada gradual da disponibilidade dos serviços.

O Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) procurou o Nubank para tratar dos problemas, mas ainda não houve retorno.

Com cerca de 92 milhões de clientes no Brasil, o Nubank tem mais de 63,6 milhões de usuários ativos ao mês no País, de acordo com dados da consultoria Sensor Tower referentes a abril, e compilados pelo Bank of America.