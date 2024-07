Gato foi resgatado por bombeiros em Maracanaú - Reprodução

Gato foi resgatado por bombeiros em MaracanaúReprodução

Publicado 18/07/2024 08:10

Ceará - Um resgate um tanto quanto peculiar aconteceu na cidade de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Na ocasião, um gato foi salvo por bombeiros após ficar preso em um vaso sanitário.

De acordo com a corporação, o tutor do animal acionou os militares com um pedido urgente: seu gato estava preso no vaso sanitário da residência.

A guarnição que estava em serviço foi ao local para libertar o felino da prisão inusitada. O resgate foi feito às 11h50 da terça-feira (16). O gato não possuía ferimentos.

O comandante do 2º BBM, o tenente-coronel Luiz Claudio Araújo Coelho, enfatizou a importância deste atendimento. "O resgate demonstra a versatilidade e o compromisso da equipe em qualquer situação".