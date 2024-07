Avaliações de Linguagens serão feitas no primeiro domingo do Enem, dia 3 de novembro - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 20/07/2024 05:00

O Enem se aproxima, e nesses meses finais os alunos se preparam para a reta final. Porém, além das principais e mais visadas provas de português e redação, há outra disciplina que é cobrada no exame de Linguagens: língua estrangeira. Nessa parte, o aluno pode escolher uma entre inglês e espanhol para responder cinco questões. A outra, não escolhida, deve ser deixada em branco. Para trazer dicas de como estudar e se preparar, O DIA consultou alguns especialistas nas disciplinas de língua estrangeira.

Marcele Alves, coordenadora de língua inglesa do Elite Rede de Ensino, afirmou que a prova de inglês do Enem é absolutamente interpretativa, contendo cinco questões com pequenos textos de gêneros textuais, normalmente, diferentes entre si. Os comandos e alternativas são escritos em português. O aluno precisa estar munido de bom repertório vocabular e leituras prévias com base em temas variados. Como o principal foco da avaliação é a interpretação de texto, é fundamental que o aluno exercite suas estratégias de leitura para que consiga compreender o que está escrito e as intenções linguísticas por trás.

A professora destaca a importância de estar atualizado dos acontecimentos recentes do mundo. ''Temáticas como racismo, problemas climáticos, variação linguística e saúde têm sido recorrentes nos últimos exames. Conjugar a leitura de textos imagéticos e não-imagéticos, assim como atentar-se às fontes bibliográficas são dicas eficazes para a resolução das questões'', diz.

Marcele ainda diz que, por se tratar de uma prova de língua não-materna, é possível que algumas palavras não sejam conhecidas pelo aluno. Porém, ela explica como contornar o problema e não se abalar: ''Conhecer bem os temas recorrentes, dominar a estrutura da prova, eliminar alternativas absurdas e ser capaz de fazer inferências textuais de qualidade, certamente, evitarão que qualquer adversidade impacte o bom desempenho do aluno.''

Vergílio Melo, diretor acadêmico da Transfer English diz que, ao contrário do que muitos pensam, a prova de Inglês do Enem não requer uma preparação específica, mas um conhecimento mais globalizado da língua.

Os exames se utilizam de textos completos que servem de base para perguntas que avaliam a extensão lexical (vocabulário), estrutural (gramática) e discursiva (língua em contexto) do candidato. Pensando nisso, Vergílio listou alguns tópicos e dicas para ajudar os alunos.



1. O que estudar para a prova de inglês do Enem?

O importante é focar na leitura. A interpretação de texto é fundamental para entendermos as mensagens, ou seja, a informação propriamente dita, além de percebermos as suas intenções e sutilezas.

Dica: Aproveite as mesas estratégias para compreensão de textos que podemos pedir emprestado do nosso português



- Ler título e subtítulo para capturar a intencionalidade do texto;

- Ler as questões e suas múltiplas escolhas antes de ler o texto para uma leitura mais intencional;

- Rever o formato do texto para extrair informações da linguagem não verbal (imagens, fontes, veículos, etc.) - Identificar o gênero literário para conseguir fazer inferências (artigo, poema, anúncio, receita, etc).



2. O que mais cai no Enem em inglês? Quais são os temas mais recorrentes?

Meio Ambiente e Sustentabilidade: Questões relacionadas ao meio ambiente, mudanças climáticas e ações sustentáveis são comuns.

Cultura e Sociedade: Tópicos envolvendo cultura, sociedade, diversidade e valores culturais ao redor do mundo são frequentes.

Ciência e Tecnologia: Questões relacionadas a avanços científicos, tecnológicos e inovações são recorrentes.

Globalização e Economia: Tópicos relacionados a economia global, comércio internacional e interconexão de nações também são comuns.



3. Exemplos de questões de inglês do Enem para treinar

As questões são de múltipla escolha e de interpretação de diferentes gêneros textuais (poemas, charges, notícias, romance, etc...). Não há avaliação do aspecto gramatical isolado do contexto, ou seja, todas as perguntas estão relacionadas a um texto completo.

Dica: Leia muito sobre estes gêneros em inglês e use questões de provas anteriores para ter uma interpretação de textos mais assertiva.



4. Como estudar inglês para o Enem?

Ambiente de estudo: Escolha um local tranquilo e organizado para estudar, longe de distrações, e em um horário definido para a criação da rotina.

Cronograma de estudos: Estabeleça um plano de estudos, dividindo o tempo de forma equilibrada entre as matérias.

Técnicas de concentração: Use técnicas de concentração, como a Técnica Pomodoro, que envolve períodos de estudo focado intercalados com pausas curtas.

Simulados: Realize simulados com questões anteriores do Enem para se familiarizar com o formato da prova e os gêneros literários mais predominantes.

Aulas para o desenvolvimento global: Se possível, faça aulas extras de inglês para aprimorar suas habilidades globais na língua e desenvolver estratégias e aprendizagem mais aceleradas.



O DIA consultou também Andressa Rodrigues Sandri Meira, professora de Inglês do Colégio Hélio Alonso.

''Eu costumo aconselhar meus alunos que vão fazer provas de vestibular e concursos que, se não tem conhecimentos básicos de inglês, optem por outra língua estrangeira que seja mais próxima do português, mas isso não ocorre quando o assunto é Enem. Por ter todas as questões em português, o Enem se torna mais democrático e permite que alunos com baixo nível de conhecimento consigam fazer a prova seguindo algumas dicas", afirmou.

Andressa Rodrigues, professora de inglês do Colégio Hélio Alonso Reprodução

A professora sugere que o texto seja ignorado no primeiro momento. Segundo ela, muita gente perde tempo tentando entender cada palavra e isso acaba gerando tensão e ansiedade. ''Comece pelas perguntas: elas te darão um norte e você vai pro texto já tendo uma ideia do que vai ler,'' aconselha.



Outro ponto importante é que, pelo fato da avaliação ser mais focada em interpretação textual, é importante que o aluno saiba buscar palavras-chave no texto para facilitar a compreensão. Alessandra diz que as palavras cognatas (que são parecidas nos dois idiomas) costumam ser um excelente auxílio.

Por fim, o conselho da professora é que o aluno refaça provas anteriores e tente sempre ampliar seu vocabulário ao máximo. ''Ler os textos propostos por professores, ouvir e ler músicas, assistir filmes e séries... Quanto mais, melhor. Dica bônus: muita atenção aos temas do mundo! Aqueles tópicos estudados nas aulas de história e geografia sobre o que está acontecendo no momento geralmente são tema dos textos de toda prova de linguagem do Enem, inclusive de inglês", afirma.

A professora e coordenadora de Inglês do Pensi, Alexia Costa, também destacou que as questões da prova são em português. A prova visa focar na habilidade de leitura e compreensão de texto na língua inglesa e, para o candidato se sair bem, ela listou algumas dicas valiosas.

Alexia Costa, professora e coordenadora de Inglês do Pensi Reprodução

1. Já que a prova traz diferentes gêneros textuais (artigos, letras de música, poemas, charges, etc...), tenha o hábito de ler textos em inglês no seu dia a dia - especialmente de notícias sobre a atualidade.

2. ⁠Ao ler textos, anote as palavras, expressões e phrasal verbs (construções linguísticas que consistem na união de um verbo a uma ou mais palavras) que são desconhecidas e escreva seus respectivos significados. Isto ajudará a compreender melhor os textos da prova.

3. ⁠Estude cognatos (palavras parecidas nas duas línguas) e falso cognatos, além de grupos nominais! Estes assuntos aprimoram a habilidade de compreensão.

4. ⁠Ao fazer uma questão, comece lendo o enunciado e as opções de resposta e destaque o(s) verbo(s) de comando assim como as palavras chaves em cada alternativa. Só leia o texto, caso ele seja necessário para a resolução da questão.

5. ⁠Caso você não saiba o significado de uma palavra ou expressão, não se desespere. Contextualize a palavra/expressão com o texto. Utilize o título, fonte e imagem (se tiver) para fazer uma associação.



Para os alunos que optaram por fazer a prova de espanhol, O DIA consultou Marta Maria Soares Paulo Marto, especialista em ensino de língua estrangeira no Brasil do Colégio Hélio Alonso.

Marta Soares, especialista em ensino de língua estrangeira no Colégio Hélio Alonso Reprodução

Ela explicou que, assim como é na prova de inglês, língua espanhola conta com cinco questões de múltipla escolha com texto em espanhol, e enunciados e alternativas em português. Os textos de cada questão contém gêneros textuais diferentes.

Marta destaca a importância de se ter conhecimento da estrutura dos gêneros textuais. ''Vale ressaltar a presença de textos literários como poemas e músicas, sempre presentes nas últimas provas. Alguns gêneros textuais não são tão recorrentes, porém não menos importantes. Tenha acesso a textos publicitários e charges, em jornais e revistas de Língua Espanhola.''



Além disso, também é fundamental se manter atualizado sobre temas sociais como racismo, valorização da identidade, migração, censura, desigualdade e meio ambiente, que podem estar presentes na prova. Alguns temas aparecem relacionados a cultura dos países hispânicos.



Sobre gramática da língua, o mais importante a se estudar são as classes de palavras, em especial, os valores dos advérbios e conjunções. Outra questão questão importante, segundo a especialista, é a atenção para palavras que são parecidas com outras em português, mas que possuem significados diferentes.



“Parece, pero no lo es (mas não é, em português). A Língua Espanhola é semelhante a Língua Portuguesa, por isso é importante estar atento aos 'falsos amigos' e as diferenças de significados das palavras parecidas,'' aconselha.

Por fim, Marta garante que é possível fazer uma boa prova mesmo que não seja fluente na língua. ''Não é necessário ser fluente em espanhol para garantir um estupendo resultado na prova. O contato com a língua estrangeira, por meio de filmes, música, notícias internacionais, leituras em geral, serão suportes para o sonhado resultado,'' afirma.

Carlos César Araújo, professor de Língua Espanhola e Literatura do Colégio Curso Intelecto, também trouxe algumas dicas importantes para os alunos que farão o exame.

Carlos Araújo, professor de Espanhol e Literatura do Colégio Curso Intelecto Reprodução



Ele destaca que as questões são elaboradas com o objetivo de avaliar os conhecimentos textuais (interpretação de texto), semânticos (significados) e aspectos linguísticos (aspectos gramaticais) e relembra que os enunciados são em português, o que facilita a compreensão.



Os textos apresentados em cada questão podem variar entre notícias, em quadrinhos (charge, cartum, história em quadrinhos), textos literários, anúncios, entre outros. O mais importante, segundo o professor, é treinar técnicas de leitura, uma vez que não é preciso ser fluente para fazer uma boa prova.



Carlos também salienta a importância de ler o texto com atenção para facilitar a interpretação das questões, pois assim a execução será mais fácil.



Outro ponto crucial mencionado é a atenção aos "heterossemânticos", também conhecidos como "falsos amigos" ou "falsos cognatos". Essas palavras podem gerar dúvidas, portanto, é importante entender o contexto do texto proposto. "Peço aos alunos para ficarem atentos ao grupo de palavras titulado 'Heterossemântico'. Esse grupo apresenta palavras de mesma grafia, ou grafia semelhante entre português e espanhol com significado diferente (distinto)," explica.



Por fim, o professor lembra que o objetivo da prova de espanhol é avaliar a capacidade de compreensão e de raciocínio lógico do candidato. Para isso, recomenda que os vestibulandos se preparem de maneira semelhante ao que enfrentarão no dia do Exame. "Peço aos alunos que façam questões de provas passadas. Isso ajudará no treinamento para a prova do Enem", conclui.





*Reportagem do estagiário Diego Cury, sob supervisão de Flávio Almeida