Calor intenso pode se estender por até dez diasReprodução/Redes Sociais

Publicado 18/07/2024 20:48

Um calor intenso, provocado por uma massa de ar seco e quente, atingirá grande parte do Brasil nos próximos dias, segundo a Metsul Meteorologia. As regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste enfrentarão máximas acima de 35ºC.



O Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, Pará e Amazonas, além de estados nordestinos como Maranhão, Piauí e Ceará, serão as áreas mais afetadas. Nestes locais, o calor será prolongado e extremo, podendo registrar máximas de até 38ºC. Regiões de clima mais seco deverão sentir mais os aumentos na temperatura.

O período de forte calor também deve se estender nessas regiões. Na cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso, a previsão é que as máximas se mantenham em torno de 35ºC durante dez dias.



No Sudeste, o calor será mais intenso no Oeste e Norte de Minas Gerais e no interior de São Paulo. No entanto, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, não há previsão de uma sequência prolongada de calor excessivo, devido à proximidade com a costa. Belo Horizonte também não deve registrar grandes mudanças de temperatura.