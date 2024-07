A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro - Reprodução

Publicado 18/07/2024 22:47

A ex-primeira-dama e líder do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, criticou nesta quarta-feira, 17, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por ter falado que "se o cara é corintiano, tudo bem" em relação à violência doméstica contra mulher.

"Depois de 'soltar a pérola': quer bater em mulher, vá bater em outro lugar; agora o persona non grata insinua que se o agressor de mulheres torcer para um certo time 'está tudo bem'", escreveu Michelle no Instagram.

A declaração do petista ocorreu na última terça-feira, 16, durante uma reunião oficial com o setor da indústria de alimentos. No início do encontro Lula elogiou a presença feminina no evento e disse ter se esforçado para aumentar a participação de mulheres em seu governo.

Durante seu discurso, ressaltou um estudo sobre o aumento de casos de violência doméstica depois de jogos de futebol. Dirigindo a palavra ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ser um dado "inacreditável", porém relativizou as agressões realizadas por torcedores de seu time, o Corinthians.

"Hoje, eu fiquei sabendo de uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa, Haddad, que mostra que, depois de jogo de futebol, aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem. Mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. Então, eu queria dar os parabéns às mulheres que estão aqui", falou o presidente.

Essa não é a primeira vez em que Lula faz pronunciamentos problemáticos. A outra frase citada por Michelle é do dia 20 de agosto de 2022, durante um comício no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

"Mão de homem não foi feita para bater em mulher. Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil, porque nós não podemos aceitar mais isso", disse Lula à época.

A fala gerou repercussão negativa na mídia e nas redes sociais, foi usada contra o então candidato à presidência na disputa eleitoral daquele ano.

A esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro também menciona em sua crítica o filho caçula de Lula, Luís Cláudio, que foi acusado pela médica Natália Schincariol, ex-namorada dele, de violência doméstica em abril deste ano.

Na última segunda-feira, 15, a Polícia Civil do Estado de São Paulo concluiu o inquérito afirmando não haver provas suficientes que corroborem a alegação da médica. Sendo assim, Cláudio não foi indiciado.