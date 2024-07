Ao menos quatro aplicativos de bancos brasileiros apresentam falhas na manhã desta sexta-feira, 19 - Reprodução

Publicado 19/07/2024 09:05 | Atualizado 19/07/2024 09:37

Ao menos quatro aplicativos de bancos brasileiros apresentaram falhas na manhã desta sexta-feira, 19. Relatos compilados pela plataforma Downdetector, que rastreia interrupções de internet relatadas por usuários, dão conta de problemas no acesso dos aplicativos do Bradesco e de sua marca digital Next, do Banco Pan e do Neon. As notificações ganharam tração após às 6h (de Brasília), horário em que os relatos sobre o problema começaram.



Aviso no app do Bradesco sobre a falha no sistema devido ao apagão nesta sexta-feira (19) Reprodução

Em nota a Febraban informou que a "maioria das instituições financeiras brasileiras já normalizou seus serviços e as demais estão em avançado estado de normalização e trabalhando para garantir o funcionamento de seus serviços rapidamente. Alguns sistemas das instituições financeiras brasileiras chegaram a ser temporariamente afetados em diferentes escalas pela atualização do antivírus crowstrike, mas nada que comprometesse a prestação de serviços de forma relevante".

As assessorias do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informaram ao Estadão/Broadcast que seus sistemas não foram atingidos. Questionado, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afirmou que não recebeu, até o momento, nenhuma informação de que tribunais estaduais ou federais tenham sido atingidos.

A CrowdStrike diz que o problema que causou uma queda generalizada da internet não é um incidente de segurança ou um ciberataque. O CEO da CrowdStrike, George Kurtz, postou na plataforma de mídia social X que a empresa "está trabalhando ativamente com os clientes afetados por um defeito encontrado em uma única atualização de conteúdo para hosts do Windows".

"Isso não é um incidente de segurança ou ciberataque. O problema foi identificado, isolado e uma correção foi implementada", disse Kurtz.

CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We… — George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024

As interrupções continuaram horas após a empresa de tecnologia ter dito que estava corrigindo gradualmente um problema que afetava o acesso aos aplicativos e serviços do Microsoft 365. O DownDetector registrou crescentes interrupções nos serviços da Visa, ADT Security, Amazon e companhias aéreas, incluindo American Airlines e Delta.



Problemas similares afetaram os aeroportos de Berlim, na Alemanha, Amesterdã-Schiphol, nos Países Baixos, Hong Kong, assim como todos os aeroportos na Espanha, anunciaram os administradores dos terminais aeroportuários destes países.

Na Suíça, o aeroporto de Zurique, o maior do país, também suspendeu os pousos até nova ordem. Os aeroportos de Pequim não foram afetados, segundo a imprensa estatal chinesa. Além de companhias aéreas e dos aeroportos, o apagão cibernético também afetou hospitais nos Países Baixos, a Bolsa de Valores de Londres e o sistema ferroviário britânico.



A programação do canal britânico Sky News foi interrompida. Na Austrália, o canal nacional ABC anunciou que seus sistemas foram afetados por uma falha "grave".

*Com informações do Estadão Conteúdo e AFP