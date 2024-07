Ciro Gomes afirmou que o Ceará está sendo 'destruído pela incompetência, pela corrupção, pelo mandonismo' - Foto: Agência Brasil

Publicado 22/07/2024 17:39

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) afirmou que o Estado está vivendo sob uma "ditadura" do PT, que comanda o Executivo cearense desde 2015. A declaração ocorreu neste sábado, 20, após o ex-ministro participar de uma convenção que lançou a candidatura de candidato bolsonarista, apoiado pelo PDT, no município do Crato.

"O Ceará está sendo destruído pela incompetência, pela corrupção, pelo mandonismo. Há uma ditadura tentando ser construída, tirando os direitos das pessoas de escolher suas candidaturas. Tudo armado para que o novo ditador do Ceará não tenha sequer contrastes, e tenho certeza que o Cariri vai se levantar", afirmou Ciro, em um vídeo publicado nas redes sociais do ex-deputado estadual Aluísio Brasil (União), candidato à prefeitura do Crato.

O Estadão procurou o diretório do PT no Ceará, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Ciro e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) participaram do lançamento da candidatura de Aluísio. O vice da chapa é Zé da Adega, filiado ao partido de Bolsonaro. Segundo o ex-governador, o encontro com antigos opositores foi "histórico" por marcar um enfrentamento à "ditadura" do PT que está "tentando ser construída".