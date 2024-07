Felipe Neto e a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) discutiram na rede social X - Reprodução / Internet

Felipe Neto e a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) discutiram na rede social XReprodução / Internet

Publicado 23/07/2024 08:54

Após uma decisão da Justiça em ação movida pela deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) contra o influenciador digital Felipe Neto, ambos utilizaram a rede social X (antigo Twitter) para comentarem o caso e criticarem um ao outro nesta segunda-feira, 22.



Zanatta questionou legalmente uma publicação feita pelo influenciador que citava que ela não ter utilizado a habitual tiara de flores no Parlamento Europeu. À época, Neto ironizou a escolha da deputada indicando a relação do acessório ao nazismo



"A tiara na cabeça é tida por muita gente como um símbolo de apologia ao nazismo. Essa moça usa quase o tempo inteiro, mas garante que não é essa a sua motivação. Porém, olha que curioso, ela tirou quando foi no parlamento europeu", escreveu Neto no X no dia 13 de junho deste ano.

Nelipe Feto não perde uma oportunidade de falar de bolsonaristas para ganhar IBOPE. Outro dia, lá estava ele, mencionando meu nome novamente.



Esse rapaz parece se sentir no direito de incitar ódio, colocando em risco famílias e reputações. Para ele e sua turma, liberdade de… pic.twitter.com/Yusi0xPjof — Júlia Zanatta (@apropriajulia) July 22, 2024



A Justiça de Santa Catarina negou a solicitação da parlamentar, que pedia que a publicação fosse retirada. Em comemoração, Neto escreveu também no X que "bolsonaristas não cansam de perder" e reafirmou suas colocações.