PM agride homem sem uma perna durante abordagem - Reprodução

Publicado 23/07/2024 18:32 | Atualizado 23/07/2024 18:38

São Paulo - Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um policial militar agride um homem sem uma perna. O caso aconteceu no último domingo (21) durante uma abordagem em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo.

Na gravação, é possível ver dois policiais cercando o homem com deficiência. Ao pedir para o amigo filmar, um dos militares o agride com um soco na barriga. Em seguida, o policial pressiona o homem contra a parede e esfrega um papel em seu rosto.

"Senhor, não precisa disso", afirma a pessoa que está gravando. "Olha o que esse cara está fazendo, olha o que ele está fazendo", diz o homem abordado.

Após a repercussão do caso, a Secretaria da Segurança Pública informou que a equipe realizava uma operação para coibir bailes funk na região. Um procedimento foi aberto para apurar todas as circunstâncias e as imagens serão analisadas.

"Neste último domingo (21), a Polícia Militar desencadeou uma operação visando coibir a formação de bailes funk na região de Itaquera, Zona Leste da capital. Foram apreendidos 19 motocicletas e 6 veículos por conta de diversas irregularidades flagradas", afirmou a SSP em nota.