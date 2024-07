Trabalhadores têm dificuldade para se concentrar por mais de 30 minutos - Reprodução

Publicado 24/07/2024 15:09

Na dinâmica contemporânea dos escritórios, a capacidade de concentração dos colaboradores enfrenta, cada vez mais, desafios, especialmente considerando a tecnologia que faz com que as pessoas estejam conectadas 24 horas por dia. Um estudo recente, intitulado "Perda de concentração: O custo das distrações na produtividade no local de trabalho moderno", mostra que 59% das pessoas não conseguem manter o foco por mais de 30 minutos seguidos.

Isso não só afeta a eficiência, mas também levanta questões cruciais sobre como melhorar a produtividade em ambientes tão dinâmicos.



Ainda segundo a pesquisa, as distrações não se limitam aos smartphones, embora 62% apontem que as notificações são, sim, uma grande fonte de interrupção. Surpreendentemente, são as interações entre colegas que mais frequentemente interrompem o fluxo de trabalho, conforme destacado por mais de 70% dos participantes.

Para as organizações, as consequências são claras: uma média de cinco horas perdidas por semana devido a distrações, conforme relatado por um terço dos trabalhadores. Outro terço estima que até 25% da semana de trabalho é consumida por interrupções não planejadas, o que impacta diretamente nos resultados e metas corporativas.



Marcello Amaro, diretor de recursos humanos da Portão 3, explica que é preciso adotar uma abordagem flexível para mitigar o impacto das distrações no ambiente corporativo.

"Permitir que os colaboradores ajustem suas necessidades individuais às exigências do trabalho não só promove um ambiente mais focado, mas também pode elevar significativamente os níveis de produtividade. Essa flexibilidade não só reconhece as demandas do mundo moderno, mas também maximiza o potencial de cada membro da equipe, resultando em benefícios tanto para os funcionários quanto para a empresa. A chave para lidar com as distrações no trabalho é encontrar um equilíbrio entre a colaboração e a necessidade individual de concentração. Adaptar estratégias que respeitem a diversidade de estilos de trabalho é essencial para garantir um ambiente produtivo e harmonioso", diz.