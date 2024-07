Provas do Enem 2024 serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro - Reprodução

Publicado 27/07/2024 05:00

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano está marcado para os dias 3 e 10 de novembro. Com o segundo semestre prestes a começar, os alunos começam a entrar na reta final de suas preparações. Porém, além de estar preparado para a realização da prova e para os conteúdos cobrados, é muito importante para a maior organização e planejamento de estudos que o aluno compreenda como funciona o sistema de cálculo de notas do Enem. Quanto vale cada questão? Qual prova terá um peso maior? O DIA consultou especialistas no assunto para explicar e tirar as dúvidas dos candidatos.

Wagner de Oliveira Araujo, professor e coordenador de Matemática do Elite Rede de Ensino, explicou que a nota do Enem é calculada utilizando a Teoria de Resposta ao Item (TRI), que leva em consideração a dificuldade das questões, a capacidade de discriminação e a probabilidade de acerto ao acaso, ou ''no chute''.

''Primeiramente, calcula-se a pontuação bruta, que é o número de questões acertadas em cada prova: Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática. A TRI ajusta essa pontuação conforme a coerência das respostas, penalizando acertos ao acaso. Questões mais difíceis e com maior capacidade de discriminação têm peso maior na nota final, que varia de 200 a 800 pontos por área de conhecimento. A redação é avaliada separadamente, com critérios como domínio da norma culta e compreensão da proposta, e varia de 0 a 1000 pontos. A nota final do Enem é a soma das quatro provas objetivas e da redação. Esse método garante maior precisão na avaliação, minimizando o impacto da sorte'', disse.



Wagner diz que, tradicionalmente, o curso de Medicina é o mais procurado pelos candidatos, seguido das engenharias e direito. Para os que desejam uma vaga nos cursos de medicina, devem ter como foco um bom resultado em Ciências da Natureza e suas Tecnologias, pois possui um peso maior na média final. Já àqueles que desejam cursar alguma das engenharias, olhar com mais carinho para as Matemática e suas tecnologias é uma excelente estratégia. Por fim, para aqueles que desejam cursar Direito, o peso maior da nota será em Linguagens, Códigos e suas tecnologias.

Apesar da importância em dar um maior foco nas disciplinas mais importantes para o curso desejado, o professor deixa um último conselho: ''Se deseja buscar sem restrição qualquer curso que almeje, se esforce ao máximo para ir bem em tudo.''

Filipe Pessanha, diretor pedagógico do Colégio Curso Intelecto, também falou um pouco sobre o TRI, sistema no qual cada questão possui uma pontuação baseada na média das respostas de todos os candidatos.

''Por exemplo, uma questão pode ser classificada como fácil, média ou difícil e o algoritmo que ditará,

com base em todas as respostas, qual será fácil e e qual será difícil", afirma.



Para calcular a nota por área, é preciso levar em conta o que cada universidade tem como peso. Cada curso e faculdade poderá ter um peso maior para determinadas disciplinas.



Ele lembra também que, para qualquer universidade, é fundamental ter uma boa nota em Redação.



''Por fim, duas dicas para a hora da prova são: monitorar o tempo para cada questão e separar o tempo útil para preencher o cartão resposta com tranquilidade", completa.

Thiago Braga, gestor de área de Redação do Colégio pH, contou que para participar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o candidato não pode ter zerado a redação e precisa ter concluído o Ensino Médio.

Ele explica que as universidades podem escolher uma nota mínima a ser alcançada pelos alunos para que eles possam ser admitidos. Além disso, as universidades podem, independentemente, escolher pesos para as áreas de conhecimento, de acordo com as áreas do conhecimento mais importantes para determinado curso.



''Por exemplo, a UFRJ determina que, em Medicina, as provas de Redação e Ciências da Natureza possuam peso 4, Linguagens e Códigos e Matemática possuam peso 2 e Ciências Humanas possua peso 1. Então, o aluno precisa, se deseja entrar para a UFRJ em medicina, dedicar mais tempo de estudo para Ciências da Natureza e para Redação. A proporção ideal de tempo pode ser a mesma proporção dos pesos. O aluno precisa, então, dedicar quatro vezes mais tempo de estudo para Biologia, Física, Química e Redação do que ele dedica para História, Geografia e Filosofia, que têm peso 1'', explica.



Para programar seus estudos e se planejar, os alunos devem, então, consultar pela internet os pesos atribuídos aos cursos que desejam pelas universidades em que querem estudar. Dessa forma, será mais fácil montar um cronograma e decidir em quais temas o foco precisa ser maior.



Sobre o Sisu, Thiago explica que o cálculo da nota com os pesos é feito automaticamente pelo site no momento da inscrição em determinada universidade.



Sobre como é feito o cálculo da nota em cada disciplina, ele explica que cada área tem sua própria escala de proficiência, com média de 500 pontos e desvio padrão de 100. As notas mínimas e máximas variam significativamente. Por exemplo, em 2023:



- Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 287 - 820,8

- Ciências Humanas e suas Tecnologias: 289,9 - 823

- Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 314,4 - 868,4

- Matemática e suas Tecnologias: 319,8 - 958,6

- Redação: 40 - 1000



''As universidades têm autonomia para definir como usar as notas do Enem. Algumas atribuem pesos diferentes para as áreas do conhecimento com base no curso, enquanto outras podem optar por uma média simples das notas. O Sisu é a plataforma utilizada para a seleção em instituições públicas, com base nas notas e critérios específicos de cada instituição'', disse.



Por fim, Erick recomenda que o candidato pesquise e entenda a distribuição das notas em cada instituição para focar nas áreas com maior peso. Ele destaca a importância de considerar as máximas históricas das notas e balancear o tempo de estudo com base nas suas dificuldades e nas exigências do curso desejado.



Lucas Vieira, gerente do fundamental anos finais, ensino médio e pré-vestibular do Elite, explica que a nota do Enem é calculada usando a TRI. Segundo ele, "a TRI é um modelo estatístico que leva em consideração alguns parâmetros para calcular a nota do candidato numa determinada área de conhecimento". Esses parâmetros são a capacidade de discriminação da questão, a dificuldade e a probabilidade de um acerto ao acaso.

Lucas destaca que a TRI ajuda a evitar o impacto dos 'chutes' nas notas: "A TRI permite avaliar não apenas o número de acertos, mas também a coerência nas respostas. Chutar questões não implica em perda de pontos, mas um candidato teria um ganho maior caso tivesse sido mais coerente nas suas respostas". As notas variam entre 200 e 800 pontos por área de conhecimento e de 0 a 1000 pontos na redação.



Para uma preparação eficaz, o especialista afirma ser crucial conhecer como funcionam as notas de cada curso e universidade. ''Antes de iniciar o processo de preparação, todo candidato deve ter clareza sobre o curso de sua preferência, assim como as universidades que o disponibilizam. Após esse mapeamento, caso a universidade tenha acesso parcial ou total pelo Enem, é necessário verificar as regras de utilização da nota.” Um candidato que deseja cursar medicina, por exemplo, deve priorizar Ciências da Natureza, enquanto para um curso das engenharias o foco deve ser em Matemática.



A redação costuma ter um peso significativo e ser crucial para qualquer curso ou universidade. Algumas universidades exigem, inclusive, uma nota mínima. Portanto, a dica é dedicar parte importante da preparação e foco para garantir uma boa nota na disciplina.



"Não esqueça de cuidar do corpo e da mente. O Enem é uma prova que exige do aluno certo preparo físico para lidar com o cansaço, assim como o cuidado mental para controle da ansiedade", afirma.



*Reportagem do estagiário Diego Cury, sob supervisão de Flávio Almeida