Junto de Bolsonaro, prefeito de Farroupilha sugere colocar Moraes em guilhotinaReprodução X

Publicado 26/07/2024 15:36 | Atualizado 26/07/2024 15:40

O prefeito de Farroupilha, no interior do Rio Grande do Sul, Fabiano Feltrin (PL), sugeriu colocar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em uma guilhotina. O discurso foi proferido ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante uma visita à cidade nesta quinta-feira (25). Assista: