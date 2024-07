Queda ocorreu em uma - Reprodução/NSC TV - Afiliada a TV Globo

Queda ocorreu em uma Reprodução/NSC TV - Afiliada a TV Globo

Publicado 29/07/2024 09:34 | Atualizado 29/07/2024 09:36

Santa Catarina - Uma aeronave de pequeno porte caiu neste domingo (28) em São Francisco do Sul, no norte catarinense. Duas pessoas estavam no veículo que incendiou assim que atingiu o chão e morreram, de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros.

O girocóptero, modelo do veículo de recreação que caiu, tem lugar para duas pessoas. As vítimas foram identificadas como Eliseu Hupalovski, de 60 anos, e Rogerio Jair Raulino, de 55 anos.

fotogaleria

A aeronave pegou fogo assim que tocou o chão. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para controlar as chamas e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para prestar assistência.

Quem pilotava o veículo recreativo era Eliseu, também proprietário. Ele era natural de Curitiba, no Paraná, mas havia se mudado recentemente para a cidade onde ocorreu o acidente. Rogério também era piloto, porém, residia em Brusque, município catarinense do Vale do Itajaí.

A queda ocorreu em uma área residencial, a cerca de 3 quilômetros distante do aeroporto, mas a aeronave não atingiu nenhuma casa.

Responsável pela equipe de Bombeiros Voluntários que atendeu a ocorrência, José Nicolau de Souza informou que a queda foi muito próxima das casas. Ele acredita, pelo local onde caiu, que o piloto "provavelmente sentiu" que cairiam e fez uma manobra para desviar das residências.