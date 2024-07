Homem foi preso em flagrante por policiais civis - Divulgação

Homem foi preso em flagrante por policiais civisDivulgação

Publicado 31/07/2024 09:12 | Atualizado 31/07/2024 09:14

Belo Horizonte - Um homem de 27 anos foi preso suspeito de agredir a companheira, de 30. Ele foi capturado no bairro Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

De acordo com relato da vítima, ele teria dado socos e chutes contra o rosto e o braço dela, a arrastando por uma rampa na residência e a puxando pelos cabelos. Além disso, ele ameaçou esfaquear a mulher na frente da mãe dela.

Ela precisou receber atendimento em um hospital da capital mineira. Ao deixar do local, os funcionários recomendaram que ela fosse a uma delegacia especializada e relatasse a violência sofrida.

A vítima foi à Casa da Mulher Mineira e denunciou o ocorrido, inclusive pedindo medidas protetivas de urgência contra o agressor. Aos policiais, ela contou que o companheiro a agrediu afirmando que fazia aquilo porque "a amava e queria corrigi-la".

Depois de ouvir a vítima, os agentes da Casa da Mulher Mineira entraram em contato com a equipe da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher da capital, que iniciou as buscas pelo homem nesta segunda-feira (29). Ele foi preso em flagrante no mesmo dia.