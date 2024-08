Jovem está desaparecida após sair com amigas no interior de SP: 'Todos muito preocupados' - Divulgação

Publicado 01/08/2024 18:13

Uma jovem de 26 anos está desaparecida desde o último dia 25, quando saiu de casa para se encontrar com amigas, em Pirassununga, no interior de São Paulo. Na noite do mesmo dia, Tainara Pereira Leme Sabino da Silva avisou a mãe que estava voltando para casa, mas isso não aconteceu.

Segundo a família, que mora na Vila São Pedro, no mesmo dia do desaparecimento, um homem com quem a jovem se relacionava foi visto rondando a casa. A Polícia Civil investiga o caso, mas ainda não há suspeitos.

De acordo com a mãe de Tainara, Jaqueline Pereira Leme, a filha não costumava ficar longe das duas filhas, de 6 e de 10 anos, que estão com as avós. "Ela já passou a noite fora em outras ocasiões, mas foi só uma noite ou um dia. Jamais ela ficou tantos dias longe de casa, por isso a gente tem medo de que tenha acontecido alguma coisa. Estamos todos muito preocupados e desesperados, sem saber o que aconteceu", disse Jaqueline.

Segundo ela, a filha saiu de casa vestindo uma blusa azul e uma calça rosa (pink), sem levar bolsa, mala com roupas, nem seu celular, que está quebrado. À noite, ela usou o celular de uma amiga para dizer à mãe que estava voltando para casa. "Quando ela ligou, me pediu para deixar o cadeado do portão aberto, pois estava vindo, mas não veio", disse.

No dia seguinte ao desaparecimento, a família se mobilizou na tentativa de encontrar Tainara. O homem que vinha se encontrando com a jovem chegou a ser contatado, mas disse que ela também não dera notícias a ele. No sábado, 27, pela manhã, Jaqueline foi à Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência. Desde então, segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado.

Imagens de câmeras de monitoramento obtidas pela investigação mostram Tainara caminhando em uma rua do seu bairro às 22h38 do dia em que desapareceu. Segundo a mãe, a filha passou o dia com amigas e esteve em um bar. "A última vez que elas viram a Tainara, foi perto desse horário em que ela aparece na câmera do supermercado. Depois disso, não tivemos mais nenhuma informação. Está sendo um mistério ela sumir assim", disse a mãe.

Tainara estava desempregada, mas não tinha dívidas ou qualquer problema que a levasse a fugir, segundo a mãe. "Ela é conhecida de todo mundo aqui no bairro, todo mundo gosta dela e ela não tinha problema com ninguém."

A Polícia Civil de Pirassununga informou que já ouviu as pessoas que tiveram contato com Tainara antes de ela desaparecer e que não há suspeitos, mas o caso continua em investigação. Outras imagens de câmeras estão sendo analisadas e as diligências prosseguem.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) e aguarda retorno.