Publicado 03/08/2024 05:00

Ao organizar o planejamento de preparação para o Enem, é necessário ao candidato ter em mente o curso que deseja priorizar, para assim saber as matérias que terão maior peso em sua nota final. Mas quais são as carreiras mais cobiçadas pelos candidatos? Como escolher o que seguir, entre o sonho, o senso comum e as dificuldades que podem vir tanto para a aprovação quanto no mercado de trabalho? O DIA ouviu alguns especialistas e estudantes sobre o assunto.

Anderson Machado, professor de Matemática do Pensi, afirma que o Enem tem revelado uma variedade de cursos altamente cobiçados nos últimos anos, que vão além dos tradicionais Direito e Medicina. ''Observa-se um interesse significativo tanto em áreas clássicas quanto em campos emergentes. Medicina e Direito continuam a ser escolhas populares devido às amplas oportunidades de carreira que oferecem, enquanto há uma demanda crescente por cursos na área de tecnologia, como Ciência da Computação e Engenharia de Computação, impulsionada pelo avanço tecnológico e digitalização'', diz.

A Engenharia, segundo o professor, se mantém como um dos cursos que mais interessam os vestibulandos, com destaque para modalidades como Engenharia Civil, de Produção e Mecânica.



Nas áreas da saúde e comunicação, alguns cursos também vêm sendo bem visados recentemente. ''Cursos como Enfermagem, Psicologia e Medicina Veterinária também apresentam uma crescente demanda, impulsionada pela valorização da saúde mental e do bem-estar animal. Relações Internacionais e Jornalismo destacam-se ao atrair estudantes interessados em questões globais e comunicação, especialmente em um mundo cada vez mais globalizado e digitalizado'', explicou.



Na área da educação, a Pedagogia tem se destacado na procura dos candidatos interessados.

O professor finalizou destacando como essa diversidade de opções revela que os estudantes buscam através do Enem não apenas carreiras tradicionais, mas também oportunidades em setores emergentes e de crescente importância social e econômica, com foco em alta empregabilidade, inovação e impacto social.

Diogo D’ippolito, coordenador do Curso pH, afirma que, embora os cursos de Medicina e Direito continuem a ser altamente cobiçados, outras áreas têm ganhado destaque entre os candidatos. Ele trouxe um levantamento revela quais carreiras estão no TOP 5 com notas de corte mais altas nas principais universidades do estado do Rio de Janeiro.

UFRJ



Na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Medicina lidera tanto no campus do Rio de Janeiro quanto no de Macaé. Os cursos de Engenharia de Computação e Informação figura em terceiro lugar, seguido por Odontologia e Ciências Econômicas. Esse cenário mostra uma forte demanda por cursos na área de exatas e saúde.



Unirio



Na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), além de Medicina e Direito, há uma significativa procura por Sistemas de Informação, Biomedicina e Cenografia e Indumentária. A diversidade nas áreas escolhidas demonstra que os candidatos estão explorando novas possibilidades de carreira.



UFF



A Universidade Federal Fluminense (UFF) também reflete essa tendência. Medicina é o curso mais disputado, mas Odontologia, Engenharia Mecânica, Direito e Cinema/Audiovisual também estão entre os cinco mais procurados.



Cefet



No Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet), os cursos de Ciência da Computação, Engenharia de Computação e Sistemas de Informação lideram a lista, seguidos por Engenharia de Produção e Administração. A preferência por cursos ligados à tecnologia e gestão é notável, refletindo a demanda do mercado por profissionais qualificados nessas áreas.



UFRRJ



Já na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Medicina Veterinária é o curso mais procurado, seguido por Direito, Ciência da Computação, Direito e Arquitetura e Urbanismo.



Filipe Pessanha, diretor pedagógico do Colégio Curso Intelecto, destacou que, antes de qualquer escolha, vale ressaltar a importância de verificar a aptidão para a carreira e observar as oportunidades de mercado para o futuro. ''Além dos cursos de graduação mais procurados, vejo no dia a dia os alunos buscando cursos na área da saúde, como Odontologia e Enfermagem. Além desses, poderia destacar na área de humanas Administração, Marketing e Comunicação Social. Engenharias, principalmente as que são ligadas à construção. E, por fim, área da tecnologia, como Ciências da Computação e Engenharia de Software'', disse.

A recomendação, no entanto, é que o aluno pesquise sobre as grandes áreas, como humanas, saúde/biológicas, engenharias e tecnologia. Isso ajudará a entender melhor onde ele se enquadra e quais áreas pode evitar. Após isso, é importante pesquisar cada oportunidade da carreira para continuar se preparando para as provas que vai prestar.



O coordenador traz uma última dica. ''Lembrando que não se deve escolher a carreira olhando para o retorno financeiro apenas; é preciso colocar na balança os outros pontos apresentados.''

O DIA também ouviu Ian Birkeland, estudante de Música na Unirio, que contou sobre sua experiência de desistir de seguir a carreira de jornalismo após já ter se formado, para ir atrás do seu sonho em um curso um pouco menos visado.

''Para mim foi uma libertação. Eu fiz uma faculdade que eu não gostava tanto assim, por medo de seguir um sonho que é visto como um pouco mais arriscado no senso comum,'' conta.

Ele diz que, apesar de ter tirado aprendizados importantes do seu tempo no curso, só se sente realmente feliz agora.

''Hoje tenho o diploma de jornalismo, que acho que trouxe várias coisas positivas na minha formação, principalmente no aspecto da teoria da comunicação, que conversa muito com a história da música no mundo. Porém, só agora me sinto realizado, cursando e estudando diariamente o que eu mais gosto na vida, minha paixão de infância'', diz.

Ian conclui dizendo que, apesar da preocupação com o mercado de trabalho ser importante, o estudante não pode abrir mão totalmente dos seus sonhos por serem fora do senso comum. Para ele, não compensa dedicar a vida em uma carreira na qual não se sinta feliz.

Gustavo, estudante de Medicina na Unirio, compartilhou sua trajetória desde a dúvida no final do ensino médio até a aprovação em um dos cursos mais concorridos do Brasil.

"Minha história com a Medicina começa no final do meu ensino médio, em 2018, quando pesquisei na internet qual era o curso mais concorrido. Logo vi que Medicina era muito disputada, com alunos estudando várias horas por dia," conta.



Ele relembra como a reação de seus amigos, que não acreditaram na sua capacidade, o afetou inicialmente. "Comentei que tentaria Medicina pelo Enem e todos ficaram surpresos. Notei a descrença em alguns olhares. Como poderia o Gustavo, que só estudava na iminência da prova e sempre ficava de recuperação, querer passar em Medicina?"



Mesmo sabendo de toda a dificuldade que encontraria e apesar das desconfianças, decidiu seguir em frente. "Assinei um cursinho on-line, mas no final do ano o resultado foi um desastre. Tirei 360 na redação do Enem. Pensei em desistir."



No entanto, um vídeo que assistiu no YouTube mudou a sua forma de pensar. "Um professor de biologia famoso explicou como era árduo o caminho até a aprovação, e que era preciso persistir. Isso me motivou."



Após quatro longos anos de estudos intensivos e muito esforço, Gustavo finalmente alcançou seu objetivo: foi aprovado em Medicina na Unirio, com uma significativa evolução em sua nota de redação, que subiu de 360 para 960.



Sobre sua jornada até a conquista do sonho, Gustavo reflete e oferece alguns conselhos para aqueles que pretendem seguir os seus passos: "Não me arrependo de nada! Vale a pena. A rotina de estudos é árdua, mas é preciso torná-la leve. Dormir bem e lazer são super importantes, além de conhecer a prova que se quer prestar. Essas são as dicas que eu daria para o Gustavo que estava iniciando essa odisseia que foi até sua aprovação.''



