Informações divulgadas em vídeos sobre descarte de tomates são falsasPxHere

Publicado 02/08/2024 15:31 | Atualizado 02/08/2024 15:33

Brasília - É enganoso post que utiliza um vídeo de 2022 para afirmar que tomates estão sendo descartados por conta de uma crise econômica no Nordeste. Além de a gravação ser antiga, não há relatos de descarte do fruto na região onde ela foi feita.

Conteúdo investigado: Vídeo mostra uma grande quantidade de tomates descartada em uma plantação com uma voz masculina dizendo que uma crise econômica provocou a desvalorização do preço do produto. Em seguida, em outra gravação, um homem diz que atualmente não compensa financeiramente levar a produção de tomate a polos comerciais, uma vez que os consumidores não têm comprado a fruta.



Onde foi publicado: TikTok.



Conclusão do Comprova: Post com dois vídeos que viralizou no TikTok engana ao afirmar que tomates estão sendo descartados atualmente no Nordeste por conta de uma crise econômica. Não há evidência disso.



Um dos vídeos, como o Comprova verificou a partir de uma busca reversa de imagem no Google, é de 2022. Publicado por um perfil na rede social Kwai, que se apresenta como Zé Sales, "comediante da roça", ele mostra centenas de tomates descartados. Na rede social, ele apresenta sua rotina como agricultor. Os posts desse perfil são gravados na cidade de Boqueirão, na Paraíba, de acordo com comentários do autor nas postagens. O Comprova tentou entrar em contato com ele para saber o motivo do descarte de tomate e em qual contexto o vídeo foi gravado, mas não houve retorno até a publicação deste texto.



O segundo vídeo usado no post verificado aqui mostra um homem que se identifica como João Santos Pires, nome registrado em seu perfil do Instagram, que está vinculado à sua página do TikTok. Ele utiliza o nome de "MC João" em perfis nas redes sociais, onde costuma fazer críticas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Na gravação, Pires afirma que não adianta levar os tomates a polos comerciais porque o fruto não será vendido por causa de uma crise provocada pelo atual governo.



De fato, o preço do tomate está em baixa, especialmente devido ao calor que tem feito no inverno, o que favorece a maturação rápida do produto, aumentando a oferta — e derrubando o preço, como aponta relatório da equipe Hortifruti do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo (Cepea/Esalq-USP), publicado no dia 19 de julho. Este cenário é bom para o consumidor, que encontra preços mais baixos, mas não necessariamente positivo para os produtores que, diante da grande oferta, precisam vender sua produção por valores menores.



Mas, diferentemente do que o post afirma, os tomates descartados que aparecem nas imagens iniciais não pertencem a Pires nem são de agora.



A reportagem procurou o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar-PB), instituição privada que atua em parceria com a Federação de Agricultura e Pecuária da Paraíba (Faepa) e sindicatos de produtores rurais. A entidade informou não ter conhecimento de recentes descartes do fruto motivados por crise econômica no estado.



A reportagem tentou contato com o responsável pela publicação, mas não obteve resposta.



Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.



Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até 1º de agosto, o vídeo contava com mais de 205 mil visualizações, além de 7 mil curtidas e 3,7 mil comentários.



Fontes que consultamos: Senar-PB, equipe Hortifruti do Cepea/Esalq-USP e busca reversa do Google Imagens.



Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.



