Médica e estudante de medicina morrem após caminhão tomar e esmagar carroReprodução Redes Sociais

Publicado 02/08/2024 18:32 | Atualizado 02/08/2024 18:35

Uma médica e um estudante de medicina morreram após um caminhão-tanque tombar e cair em cima do carro em que estavam na BR-101 em Alagoas. O caso aconteceu por volta das 9h desta sexta-feira.

Doze equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM-AL) e do Samu foram enviadas ao local para socorrer as vítimas. Duas delas, identificadas como a médica Flávia Emanuelly Alves França Gomes, 27 anos, e o estudante de medicina Lucas Queiroz, 26 anos, morreram na hora.

A outra médica, Lizianny Toledo, que estava sentada no banco traseiro, foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE) e o seu estado de saúde é estável.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro e o caminhão estavam no sentido Recife da rodovia no momento do acidente. As vítimas ficaram presas às ferragens e foram necessários dois guinchos de grande porte para levantar o tanque.

Ainda segundo a PRF, o condutor da carreta, que transportava uma carga de resina, não sofreu ferimentos. O motorista relatou a polícia que perdeu o controle da direção depois que o pneu do tanque desceu no acostamento, que fica em um nível mais baixo, e tombou quando tentou voltar à pista. As circunstâncias do acidente serão investigadas.