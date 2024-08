Avião incendiou com a queda e ficou totalmente queimado - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 03/08/2024 20:37

Três pessoas morreram após um avião monomotor cair no quilômetro 05 da Rodovia Senador Teotônio Vilela, em Birigui, município do noroeste paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, o avião incendiou com a queda e ficou totalmente queimado. As vítimas teriam morrido carbonizadas.

O acidente ocorreu por volta das 13h50 deste sábado, 3, e às 16h o fogo já tinha sido totalmente debelado pelos bombeiros. Está sendo realizada perícia para entender o que causou a queda e a explosão. Não foram divulgadas informações sobre as identidades das vítimas.