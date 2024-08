Daniel Mastral, de 57 anos, foi encontrado morto - Reprodução

Publicado 06/08/2024 09:41

São Paulo - O escritor e ex-satanista Daniel Mastral, de 57 anos, foi encontrado morto em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo, na noite deste domingo (4). Seu corpo foi resgatado em uma rua de alto padrão, próximo a uma árvore, em uma região conhecida como Aldeia da Serra.

Mastral se autodeclarava ex-satanista. O escritor teria abandonado a religião após se negar a realizar um ritual de sacrifício humano.

"Eu sou incapaz de matar um bicho, um animal, um passarinho. E eu ia ter que matar uma criança", contou ao canal do Youtube "Na Real", de Bruno Di Simone.

Ele ganhou notoriedade após a publicação da série de livros "Filho do Fogo". Na obra, ele conta sua trajetória, que inicia como um curioso, passa pela adoração ao satanismo e termina com o conhecimento do 'caminho da verdade'. Seu canal no Youtube, onde relatava suas experiências, tem cerca de 800 mil inscritos.

Mastral já havia perdido seu filho, Mikhael, em 2018, e sua esposa, Isabela, em 2021.

Lamento



Algumas pessoas utilizaram as redes sociais para lamentar a morte de Mastral. O pastor Felipe Heiderich disse ter sentido uma espécie de "choque" com a perda: "Nós fomos surpreendidos com o falecimento de Mastral. É um choque triplo. Primeiro o filho, depois a Cintia, depois ele. Vamos pedir a Deus pela família que ficou", publicou.

A conta oficial do podcast Inteligência Ltda, para o qual Mastral já foi convidado, também postou uma nota sobre o ocorrido.

"Lamentamos a morte de um dos nossos amigos mais próximos. Daniel Mastral, escritor e palestrante, participou inúmeras vezes de papos maravilhosos com o Vilela, e sempre foi um convidado maravilhoso, gentil e alegre. Desejamos que Deus conforte a família nesse momento de tristeza".