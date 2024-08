Loan Danilo Peña desapareceu na Argentina em 13 de junho - Divulgação

Loan Danilo Peña desapareceu na Argentina em 13 de junhoDivulgação

Publicado 07/08/2024 21:35

O Programa Desaparecidos do Disque Denúncia do Rio de Janeiro, divulgou, na noite desta quarta-feira (7), um cartaz para ajudar as autoridades policiais brasileiras com o objetivo de conseguir informações sobre a localização do menino argentino Loan Danilo Peña, de 5 anos, que está desaparecido desde meados de junho. Segundo investigações, há a possibilidade da criança ter sido sequestrada podendo estar no Brasil.

Loan é morador da cidade Nueve de Julio, na província de Corrientes, na Argentina. O menino desapareceu, por volta das 14h, do dia 13 de junho, depois de ser visto pela última vez em um almoço na casa de sua avó paterna, na localidade rural conhecida como El Algarrobal, na mesma cidade.



De acordo com informações, no almoço estavam presentes familiares e amigos. Embora a suspeita inicial fosse de que a criança tivesse se perdido, em um pomar onde colhia laranjas junto com outras pessoas que estavam presentes no almoço, a investigação agora indica um possível sequestro, podendo estar em solo brasileiro.

Loan mede 0,90 m, pesa aproximadamente 26 kg, tem pele morena, olhos castanhos escuros, cabelos pretos e possui uma cicatriz no alto da cabeça.



Quem tiver informações sobre a localização do menino pode informar, de maneira anônima, ao Disque Denúncia RJ através da Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177; do WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177; Aplicativo: Disque Denúncia RJ; e do WhatsApp dos Desaparecidos: (21) - 98849-6254.