Região Sul do País pode ter chuva congelada e neve Divulgação

Publicado 08/08/2024 22:52 | Atualizado 08/08/2024 23:02

Com o avanço de uma frente fria pelo País, é possível que se forme chuva congelada no Rio Grande do Sul e em algumas partes de Santa Catarina. As temperaturas devem ficar em torno dos 10º C de máxima até segunda-feira. Amanhã, as mínimas giram em torno de 2º C na maioria dos locais, com possibilidade de termômetros negativos e neve nas regiões mais frias dos dois Estados mais ao sul do Brasil.

Guilherme Borges, meteorologista do Climatempo, explica que a chuva congelada pode acontecer "principalmente hoje na Serra Gaúcha". "Ela ocorre quando a precipitação cai como chuva líquida, mas encontra uma camada de ar muito frio próxima à superfície. Isso é suficiente para congelar as gotas até chegar ao solo."

"Para formar a neve, é necessário que haja nuvens mais rasas que as de temporal, em uma camada de temperatura muito baixa, inferior a zero, que é quando o vapor d’água congela e forma cristais de gelo. Então o floco de neve já se forma dentro da nuvem, ao redor de 1.500 metros de altura. Quando esse floco de neve sai de dentro da nuvem, até chegar ao solo, ele tem de encontrar a temperatura muito baixa para se sustentar sem derreter", explica Estael Sias, meteorologista da MetSul.

Neve

Apesar de o Sul do Brasil ter, muitas vezes, temperaturas baixas o suficiente para formar a neve, a especialista explica que existem outros fatores que dificultam essa formação. "O dilema no Rio Grande do Sul para que a neve aconteça é que, quando há frio suficiente para ocorrer neve, geralmente está associado a tempo seco, sem nuvens", afirma.

Menores temperaturas do ano previstas para SP e outras capitais

A expectativa é de queda brusca de temperatura e recorde de frio para o ano em diversas cidades brasileiras neste fim de semana, de acordo com a empresa Climatempo. Em São Paulo, amanhã e domingo, Dia dos Pais, pode ser registrada a menor mínima do ano. O registro até agora é de 10,8ºC (de 29 de maio), enquanto a previsão é de 6 ºC para este sábado e de 5º C, para o domingo, de acordo com a meteoblue. E as temperaturas devem continuar baixas no início da próxima semana.

"Com o deslocamento da frente fria e a circulação de ventos transportando mais umidade do mar, podemos ter um pouco de chuva no sul e leste do Estado paulista, pegando inclusive o litoral, e a temperatura deve cair bastante", estima a empresa de meteorologia Climatempo. Há possibilidade de geada pontual em cidades do extremo sul e oeste paulista.

A expectativa também é de menor temperatura do ano, amanhã, em Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Campo Grande.