Todos os presentes no evento se colocaram de pé e fizeram um minuto de silêncio - Reprodução / X

Publicado 09/08/2024 15:26 | Atualizado 09/08/2024 18:09

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu um minuto de silêncio para as vítimas do avião com 57 passageiros e quatro tripulantes que caiu na cidade de Vinhedo, em São Paulo, nesta sexta-feira, 9. O acidente aconteceu em uma área residencial, próximo à Rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.