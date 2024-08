Aeronave caiu em área residencial - Reprodução / Internet

Publicado 09/08/2024 15:51

A Força Aérea Brasileira (FAB) enviou equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV) para Vinhedo, onde um avião da VoePass, antiga Passaredo, caiu na tarde desta sexta-feira (9). A aeronave, que transportava 58 passageiros e quatro tripulantes, havia decolado de Cascavel, no Paraná, às 11h58, com destino ao Aeroporto de Guarulhos.



De acordo com a FAB, os militares vão ao local para realizar a "Ação Inicial da ocorrência".



Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Defesa Civil também estão no bairro Capela, em Vinhedo (SP). O governador Tarcísio de Freitas, que estava em Vitória (ES) para reuniões do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), está retornando ao estado e seguirá para o município para acompanhar o trabalho das equipes.

O acidente aconteceu em uma área residencial, próximo a rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). Imagens do acidente foram compartilhados por pessoas que estavam próximas ao local.

Voepass se manifestou

"A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores", escreveu.