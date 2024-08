Publicado 09/08/2024 17:12

A Polícia Federal (PF) informou que deu início às investigações sobre o acidente aéreo ocorrido no município de Vinhedo, no interior de São Paulo, às 13h30, nesta sexta-feira (9). Corporação vai compor o gabinete de crise , do qual farão parte também representantes do governo de São Paulo e da Polícia Militar do estado, e de outros órgãos.“Policiais federais já estão no local do acidente e a instituição compõe gabinete de crise montado no Aeroporto de Guarulhos/SP. Serão enviados ao local especialistas em acidentes aeronáuticos, identificação de vítimas de desastres, entre outros, para auxiliar nas apurações”, afirmou a PF, em nota.Outras autoridades também se mobilizam para investigar o ocorrido. Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionada para atuar na ocorrência da queda da aeronave.A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que está monitorando o atendimento da empresa às vítimas e familiares.