Arbex publicou em seu Instagram a experiência "terrível" que teve com os voos da VoePassReprodução/Redes sociais

Publicado 09/08/2024 17:40

A jornalista e autora Daniela Arbex publicou em seu Instagram a experiência "terrível" que teve com os voos da VoePass. O relato acontece após o trágico acidente em São Paulo que deixou 62 mortos nesta sexta-feira (9). De acordo com Daniela, as aeronaves apresentavam problemas no ar-condicionado, o que fez pessoas passarem mal durante as viagens.

A jornalista também afirmou ter viajado um dia antes no mesmo avião que caiu nesta sexta-feira. "Soube agora que o avião que caiu é o que eu estava ontem. Meu Deus!", escreveu. No vídeo compartilhado por Daniela, é possível ver as pessoas se abanando. "Foi terrível. Um passageiro chegou a tirar a camisa. Outro, que estava uma poltrona a minha frente, sentia muita dor de cabeça. As pessoas se abanavam procurando ar", disse.







Arbex afirmou ter tido problemas em dois voos dos três que fez pela VoePass. "Eu e outros passageiros questionamos a aeromoça. A resposta foi de que o "ar não funcionava em solo, só no ar", o que não aconteceu. Da vez anterior, a desculpa é que o ar precisava de manutenção", explicou.

Em seu post, Daniela também falou sobre a tragédia desta sexta-feira. "Ainda não sabemos o que motivou a queda de um modelo idêntico ao que voei ontem. Mas como uma aeronave opera nessas condições?".

A jornalista também lamentou pelas "vidas perdidas".