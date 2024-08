Imprensa internacional destaca queda de avião em Vinhedo, interior de SP - Reprodução

Imprensa internacional destaca queda de avião em Vinhedo, interior de SP Reprodução

Publicado 09/08/2024 17:40

Jornais e outros veículos da imprensa internacional destacaram a queda do avião que matou 62 pessoas em Vinhedo, interior de São Paulo. Dos EUA, ao Reino Unido e à Argentina, a imprensa compartilhou os vídeos difundidos nas redes sociais que mostram o momento exato da queda da aeronave, que havia partido de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O The Washington Post destacou a queda com uma tarja de "Breaking News" em sua página inicial. "Em uma aparição pública na sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu um minuto de silêncio, dizendo que era portador de ‘uma notícia muito ruim’", escreveu.

O jornal britânico The Guardian destacou a tragédia na manchete de sua versão internacional do site em que mencionou os vídeos compartilhados nas redes sociais mostrando a queda do avião. "Detritos em chamas e pelo menos um corpo podiam ser vistos espalhados pelos jardins de uma área residencial, enquanto veículos de emergência chegavam."

O francês Le Figaro deu espaço para a queda logo abaixo das principais notícias da Olimpíada. "Imagens divulgadas pela mídia local mostraram o avião caindo em alta velocidade, e outras mostraram uma longa coluna de fumaça subindo acima do que parecia ser uma área residencial", escreveu antes de pontuar relatos de moradores de Vinhedo coletados pela imprensa brasileira.

O argentino La Nación chamou a notícia logo ao lado da manchete sobre o escândalo de violência doméstica envolvendo o ex-presidente Alberto Fernández. O jornal escutou especialistas em aviação brasileiros sobre hipóteses para a queda. Já o concorrente Clarín ilustrou o modelo e informações do avião da VoePass envolvido na tragédia.

O jornal americano The New York Times mencionou que a TV Globo interrompeu a transmissão dos Jogos Olímpicos para mostrar as imagens dos bombeiros contendo as chamas nos destroços da aeronave.

BBC, Dw News, ABC News, CNN Fox News, Wall Street Journal e Al Jazeera também destacaram com envio de notificações às suas audiências.