Modelo da Voepass que se acidentou é um ATR-72 500 - Divulgação/Passaredo

Publicado 09/08/2024 17:54 | Atualizado 09/08/2024 18:00

O modelo da Voepass que se acidentou é um ATR-72 500. Segundo a fabricante, a aeronave tem capacidade para 68 assentos. A velocidade máxima de cruzeiro é de 510 km/h.

O avião é equipado com dois propulsores Hamilton Standard. Ele tem 27,16 metros de comprimento e 27,05 de envergadura. De acordo com ATR, a empresa é a principal fornecedoras de aeronaves com até 90 assentos do mundo. Os modelos da empresa são encontrados em cerca de 200 companhias aéreas de mais de 100 países.

No fim da tarde desta sexta, a companhia europeia divulgou comunicado oficial informando que seus engenheiros "estão totalmente empenhados em apoiar tanto a investigação quanto o cliente (Voepass)". Ela também lamentou o acidente. "Nossos primeiros pensamentos estão com todas as pessoas afetadas por esse evento", declarou a ATR.