Publicado 09/08/2024 18:28 | Atualizado 09/08/2024 18:33

A VoePass, companhia aérea responsável pela aeronave turboélice modelo ATR-72, que caiu na tarde desta sexta-feira (9) em Vinhedo , no interior de São Paulo, divulgou a lista com o nome das vítimas do acidente. De acordo com a empresa, 61 pessoas, sendo 57 passageiros e quatro tripulantes vieram a óbito. Inicialmente, havia sido divulgado que o número de mortos seria 62, mas a companhia corrigiu a informação.