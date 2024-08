Avião transportava 61 pessoas, sendo 57 passageiros e quatro tripulantes - Reprodução

Publicado 09/08/2024 20:30 | Atualizado 09/08/2024 20:32

O governo paulista divulgou na noite desta sexta-feira (9) que as equipes das forças de segurança já iniciaram a remoção dos corpos das vítimas do voo com o ATR-72 operado pela Voepass que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Os três primeiros corpos já foram retirados do local e serão encaminhados para a capital paulista. O Instituto Médico Legal (IML) será fechado para executar um trabalho exclusivo às vítimas do acidente - as demais ocorrências da capital serão distribuídas para outras unidades. A determinação é do governador Tarcísio de Freitas.

Para auxiliar nas identificações dos corpos, as famílias precisam apresentar na sede do IML Central qualquer exame ou documentação médica que tenham das vítimas, como exames radiológicos, médicos ou odontológicos. Qualquer tratamento odontológico, como canal, implante, próteses, panorâmica, aparelho ortodôntico, ajudam no processo.

Da mesma forma, qualquer tratamento médico para próteses, como pino, placa, fratura, parafuso, também. Isso ocorre porque, para a identificação, é necessário ter algum elemento para realizar confrontos. O IML conta com mais de 20 médicos, além de equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia. Da capital, estão sendo enviadas cinco equipes de recolha de corpos.

O IML central da capital paulista fica na avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 600, no bairro de Cerqueira César. Fica aberto 24 horas e o telefone é (11) 3088-7559.

O acidente com o avião operado pela Voepass caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde de hoje. A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, e seu destino seria Guarulhos, na região metropolitana paulistana, causando a morte de 61 pessoas, 57 passageiros e quatro tripulantes.