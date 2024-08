Avião caiu em Vinhedo na última sexta-feira (9) - SSP-SP/Divulgação

Publicado 14/08/2024 20:14 | Atualizado 14/08/2024 20:48

São Paulo - Uma análise preliminar do áudio obtido pelo gravador de voz do avião da Voepass, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na sexta-feira passada (9), indica que aeronave caiu de forma repentina. Entre a constatação da perda de altitude e a queda foram cerca de um minuto. A informação foi revelada pelo Jornal Nacional, da TV Globo, nesta quarta-feira (14).

Na gravação, que tem cerca de duas horas, é possível ouvir o copiloto perguntando ao piloto o que estava acontecendo. Entretanto, especialistas que tiveram acesso à gravação informaram que ainda não é possível identificar a causa da queda. O acúmulo de gelo nas asas, apontada como causa do acidente, não foi descartada e nem confirmada pelos especialistas.

O relatório preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que analisa as caixas pretas da aeronave, está previsto para ser divulgado em 30 dias.