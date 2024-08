Empresário Arni Alberto Spiering, Ademar de Oliveira de Junior e o piloto Helder de Souza - Divulgação

Empresário Arni Alberto Spiering, Ademar de Oliveira de Junior e o piloto Helder de SouzaDivulgação

Publicado 16/08/2024 08:20 | Atualizado 16/08/2024 08:23

Mato Grosso - A queda de um avião de pequeno porte nesta quinta-feira, 15, deixou cinco mortos em uma fazenda na zona rural de Apiacás, a cerca de mil quilômetros de distância da capital Cuiabá. Entre as vítimas estão o empresário Arni Alberto Spiering, de 70 anos, dois netos dele, um funcionário e o piloto.

O empresário e proprietário da aeronave. Ele é ex-presidente do União Rondonópolis, time de futebol matogrossense. Natural de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, ele mudou-se de estado em 1978 e seguiu carreira empresarial.



Arni trabalhou como caminhoneiro, fundou uma churrascaria e, além da paixão pelo futebol, ficou conhecido também por atuar no ramo de sementes e combustíveis. Ele era dono da empresa Sementes Ouro Branco.

No avião bimotor de pequeno porte, modelo King Air, estava também o gerente comercial Ademar de Oliveira Júnior. ele era natural de Presidente Prudente (SP) e, além de gerenciar a empresa de Arni, atuava como diretor da Associação dos Produtores de Sementes do Mato Grosso (Aprosmat).

Já o piloto foi identificado como Helder de Souza, de 44 anos. Era ele quem conduzia o avião do empresário, que decolou do pesqueiro e pousada Amazonia Fishing Lodge, antes de sofrer uma pane e cair.

Homenagens

A empresa de sementes e combustíveis de Arni publicou uma nota de pesar lamentando a morte dos familiares.

"Em memória de nossos amados familiares. Suas vidas foram um exemplo de amor e força. Sentiremos sua falta eternamente, mas seu espírito viverá em nossos corações para sempre", diz a nota.

O empresário foi presidente do União Esporte Clube, time de Rondonópolis, em 2010, quando o time conquistou o único título estadual. O atual presidente do União Esporte Clube, Alessandro Machado, lamentou a morte do empresário.



"A diretoria do Clube recebeu essa triste notícia na manhã desta quinta-feira, quando soube que o ex-presidente do União é uma das cinco vítimas da queda de um avião. O presidente do União decretou luto de três dias e suspendeu todas as atividades do clube nesse período", afirma o texto.

O Presidente da Federação Matogrossense de Futebol (FMF), Aron Dresch, também prestou uma homenagem a Arni Alberto Spiering.



"Deixou um legado marcante na história do clube [União]. Neste momento de dor, a FMF se solidariza com os familiares e amigos, expressando suas mais sinceras condolências por essa perda irreparável", lamentou.

A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso (APROSMAT) também publicou uma nota desejando conforto aos familiares das vítimas.



"Lamentamos profundamente o falecimento dos senhores Arni Alberto Spiering e do senhor Ademar de Oliveira de Júnior. Diante dessa perda, a diretoria da APROSMAT roga a Deus conforto espiritual e se solidariza com todas as famílias, funcionários e amigos", finaliza a nota.

Como foi o acidente

O grupo estava na Pousada Amazônia Fishing Lodge, que fica na divisa de Mato Grosso com o Pará, há dois dias. Segundo a empresa, Arni, os netos e o amigo foram ao local para praticar pesca esportiva. Nesta quinta, o grupo voltaria para casa, quando ocorreu o acidente.



Segundo a Polícia Civil, a aeronave explodiu no momento da queda, ocorrida em uma área de mata, a 80 quilômetros da cidade.

O Serviço Regional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos (Seripa), da Força Aérea Brasileira, foi acionado para investigar as causas do acidente.



De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), a aeronave tinha capacidade para sete pessoas, entre tripulantes e passageiros, e a situação era regular.