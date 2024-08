Lula postou foto com o apresentador - Reprodução / X

Publicado 17/08/2024 11:46 | Atualizado 17/08/2024 11:47

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais neste sábado (17) para homenagear o apresentador Silvio Santos, que faleceu aos 93 anos . De acordo com o presidente, o comunicador é a "maior personalidade da história da televisão brasileira". Um dos maiores ícones do país, Silvio Santos estava internado desde 1º de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e teve sua morte confirmada nesta manhã através das redes sociais do SBT.Lula destacou o início humilde do apresentador e a carreira do ex-camelô. "Carioca, filho de imigrantes, Senor Abravanel, seu nome de batismo, foi um empreendedor que iniciou sua vida como vendedor ambulante e construiu uma grande rede de TV e empresas dos mais diversos setores: financeiro, industrial e de comércio", afirmou.O presidente também lembrou o carisma e o talento de Silvio Santos, que conquistou gerações de telespectadores brasileiros. "Mas será sempre lembrado como Silvio Santos, o rosto e a voz dos domingos de milhões de brasileiros e brasileiras, querido pelas suas 'colegas de trabalho', como carinhosamente chamava as telespectadoras", disse.O chefe do Executivo lembrou o talento do comunicador em lançar e apoiar talentos na televisão brasileira. "Com seu talento e carisma lançou e deu apoio a muitos talentos da televisão, do humor e do jornalismo. Era uma das pessoas mais conhecidas e queridas do nosso país", pontuou o presidente.Lula também mencionou momentos pessoais que compartilhou com o apresentador. "Ao longo dos anos, nos encontramos em programas de TV, reuniões e conversas, sempre com respeito e carinho", relembrou.Encerrando a homenagem, o presidente solidarizou-se com a família e admiradores de Silvio Santos. "A sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros e marca o fim de uma era na comunicação do país. Meus sentimentos e solidariedade para sua esposa, suas seis filhas, todos os familiares, amigos, trabalhadores de suas empresas e fãs pelo Brasil", concluiu.