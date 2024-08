Aviso atinge as áreas da capital, Região Metropolitana de SP - Arquivo/Joédson Alves/Agência Brasil

Publicado 19/08/2024 19:21

O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu um alerta para risco de incêndio florestais em 16 regiões do estado. O aviso atinge as áreas da capital, Região Metropolitana de SP, Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba.



De acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa do ar poderá atingir níveis críticos nos próximos dias nessas regiões. Com exceção do Litoral Paulista, todo o estado deverá registrar níveis abaixo dos 20% de umidade relativa do ar. Na capital paulista há previsão de temperaturas de até 32°C. Em Ribeirão Preto e Araçatuba, as máximas poderão chegar aos 36°C.



A Defesa Civil recomenda à população que adote medidas de prevenção contra queimadas e incêndios florestais, como não soltar balões; não acender fogueiras, especialmente próximo às matas e florestas; não utilizar o fogo para fazer a limpeza de terrenos ou queimar lixo.



“Faça queima controlada somente quando permitido e com autorização das autoridades; Em propriedades rurais, construa e mantenha aceiros limpos para evitar a propagação do fogo, principalmente próximo às estradas e rodovias e às áreas florestais”, destacou a Defesa Civil, em nota.



Para receber os informes da Defesa Civil, o interessado deverá cadastrar o número de celular enviando um SMS com o CEP para o número 40199.



Qualidade do ar

Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), a atuação de uma massa de ar seco e estável no estado ocasionará pouca nebulosidade e ventos variáveis, com períodos de calmaria e ventos fracos. Também é prevista a ocorrência de inversão térmica em baixos níveis da atmosfera durante a noite e madrugada, “situação que manterá a qualidade do ar predominantemente Moderada, podendo atingir a qualidade Ruim”.



Das mais de 40 áreas monitoradas pela Cetesb no estado paulista, apenas a de Santos (SP) está com a qualidade do ar considerada boa; 21 regiões estão com a qualidade do ar moderada; 20, ruim; e quatro, muito ruim (Cidade Universitária-Universidade de São Paulo; Cubatão-Centro; Cubatão-Vila Parisi; e Piracicaba).