Obra de Tarsila foi pintada em 1925 - Filipe Berndt/Divulgação

Publicado 20/08/2024 09:24

Um quadro de Tarsila do Amaral, produzido em 1925, foi descoberto quase 100 anos depois de produzido. A família da lendária artista confirmou a autoria na segunda-feira (19), após a análise de um perito contratado por eles.

A obra passou a ser conhecida em abril, em uma pequena galeria no Centro de São Paulo, mas muitos desconfiavam que não havia sido Tarsila a autora da obra.

De acordo com o galerista Thomaz Pacheco, em entrevista ao "Jornal Nacional", o proprietário original da obra era Mikael Abouij Naid, um libanês residente no Brasil nos anos 1950. Ele adquiriu a pintura diretamente de Tarsila como presente de casamento para sua esposa, Beatriz Maluf .

Após a morte de Beatriz, no final dos anos 1970, o quadro foi levado ao Líbano, onde permaneceu até 2023. No ano passado, o filho do casal trouxe a obra de volta ao Brasil.

Na mesma reportagem, o perito Douglas Quintale, que também é presidente do Comitê de Autenticação Tarsila S.A., contou como foi feita a confirmação.

"Nós fazemos exames físico-químicos, de luz ultravioleta, de infravermelhos, escaneamento da imagem. Hoje, nós temos, no Brasil, equipamentos e laboratórios altamente complexos e competentes para poder nos ajudar nessa tarefa", afirmou.



Já a sobrinha-bisneta da artista e gestora da Tarsila S.A., Paola Montenegro, comemorou a confirmação e disse que o quadro deve ir para um museu.

"Ficou muito claro que nenhum achismo tinha lugar. Porque essa modernização da certificação é justamente sobre a ciência, sobre a tecnologia... Eu, pessoalmente, estou muito feliz. Agora, se tudo der certo, essa obra vai para um museu, vai para algum lugar em que ela seja vista por mais pessoas, e todo mundo vai poder ver uma nova Tarsila que ninguém nunca tinha visto antes", declarou.