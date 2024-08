Candidatos à Prefeitura de São Paulo em debate Estadão/Terra/Faap - Reprodução/Redes sociais

Publicado 22/08/2024 17:20

O Datafolha divulgou nesta quinta-feira, 22, a primeira pesquisa de intenções de voto após o início oficial da campanha para a prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos, candidato do PSOL, lidera com 23% das intenções de voto, enquanto Pablo Marçal aparece com 21%, e Ricardo Nunes, candidato à reeleição, com 19%. Considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, o trio está empatado tecnicamente.

O apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) aparece em seguida com 10% das intenções de voto. Logo depois, aparecem Tabata Amaral (PSB), com 8%, e Maria Helena (Novo), com 4%. João Pimenta (PCO) ficou com 2% das intenções e Altino (PSTU), com 1%. Os candidatos Ricardo Senese (UP) e Bebeto Haddad (DC) não pontuaram.

Marçal registrou um aumento de 7 pontos percentuais desde a última pesquisa divulgada pelo Datafolha em 8 de agosto. Boulos cresceu 1 ponto percentual, enquanto Nunes sofreu uma redução de 4 pontos percentuais nas intenções de voto.

Foram ouvidos 1.204 eleitores paulistanos entre os dias 21 e 22 de agosto. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-08344/2024.