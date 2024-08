Somente na agroindústria, a capacidade é para a produção de aproximadamente 50 mil itens a partir da cannabis - Arquivo pessoal/Fábio Carvalho

Publicado 22/08/2024 20:06

O ministro da Agricultura e Pecuária (Mapa), Carlos Fávaro, recebeu nesta quinta-feira, 22, o coordenador da Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargador Marcos Machado, para falar sobre os aspectos da regulamentação do plantio de cannabis no Brasil.

Em nota, a pasta cita estimativa da Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis (Abicann) de que o País deixa de movimentar cerca de U$ 30 bilhões por ano pela falta de regulamentação do setor.

"Precisamos de um Mapa contemporâneo, atento às necessidades dos produtores e às oportunidades de mercado, mas sobretudo que permita o desenvolvimento do País", disse o ministro na nota.

Somente na agroindústria, a capacidade é para a produção de aproximadamente 50 mil itens a partir da planta, além do já conhecido uso medicinal que, atualmente, no Brasil, é viabilizado por meio de importação dos produtos, conforme a associação.

Segundo a Agricultura, fibras do cânhamo industrial podem ser utilizadas na produção de tecidos, na construção civil, biocombustíveis, entre outros. "Em um hectare é possível cultivar cerca de 560 mil plantas e produzir até 10 toneladas de fibras internas, 4 toneladas de fibras longas, 1,6 tonelada de sementes e 800 quilos de flores medicinais."