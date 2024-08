Cena revoltou vizinhos que presenciaram a cena - Reprodução

Publicado 23/08/2024 12:57

São Paulo - Um grupo foi assaltado em frente a um condomínio na Rua Gregório de Matos, na Vila Regente Feijó, próximo ao Jardim Anália Franco, Zona Leste da cidade de São Paulo, na noite desta quinta-feira (22). Durante o assalto, as vítimas foram rendidas e aparecem deitadas de bruços sobre a calçada.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a Polícia Civil de São Paulo tomou conhecimento dos fatos e realiza diligências no local em busca de elementos que auxiliem na identificação dos criminosos. Ninguém foi localizado até o momento.