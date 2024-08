Guarulhos/SP e Galeão/RJ foram os aeroportos brasileiros que mais receberam passageiros de voos internacionais - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 23/08/2024 18:57

No mês de julho, o tráfego internacional de passageiros no Brasil somou 2,2 milhões de pessoas entre embarques e desembarques. O número, que representa uma alta anual de 17%, é o maior desde o começo da série histórica da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), iniciada no ano 2000.

O acumulado do ano, entre janeiro e julho, também é o maior da série, com 14,1 milhões de passageiros, acima dos registrados para o período antes da pandemia de covid-19.

O ministro de Portos e Aeroportos Sílvio Costa Filho, relaciona o crescimento da movimentação ao desempenho da economia nacional "O país voltou a crescer economicamente, o desemprego caiu, o Brasil voltou a ser um País atrativo para o turismo de lazer e de negócios. Por isso estamos melhorando nossa infraestrutura aeroportuária, ampliando a conexão com outros países e desenvolvendo soluções para o desenvolvimento da aviação regional", disse.

Estados

Na ponta do ranking dos estados que tiveram maior aumento de passageiros em voos internacionais estão dois aeroportos do Sul do País, que absorveram os voos cancelados pelo fechamento do Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre. Florianópolis cresceu 113%, enquanto São José dos Pinhais (PR) registrou um aumento de 87% no período de janeiro a julho, em relação ao mesmo período do ano passado.

Com o aeroporto fechado em 3 de maio em decorrência da tragédia climática, Porto Alegre registrou uma queda de 41%. Mesmo com o problema ocorrido no Rio Grande do Sul, a movimentação de passageiros de voos internacionais cresceu 43% nos aeroportos do Sul do País.

Em seguida, os aeroportos que mais cresceram foram os de Confins/MG (64%), Belém (51%), Fortaleza (45%) e Salvador (39%). Os aeroportos brasileiros que mais receberam passageiros de voos internacionais foram Guarulhos/SP e Galeão/RJ, com respectivamente 31% e 9% dos 14,1 milhões de passageiros registrados no período.