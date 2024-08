Pablo Marçal (PRTB) - Werther Santana/Estadão

Pablo Marçal (PRTB)Werther Santana/Estadão

Publicado 24/08/2024 11:13

Três pesquisas divulgadas nesta semana mostram um salto nas intenções de voto no candidato Pablo Marçal (PRTB). Enquanto a AtlasIntel mostrou um crescimento de 4,9 pontos percentuais no candidato, levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 23, mostra um aumento de 5,4 pontos em relação ao levantamento passado do instituto.

Ambas as pesquisas, no entanto, colocam o ex-coach em terceiro lugar na disputa, atrás de Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB). Já no levantamento do Datafolha, divulgado nesta quinta, 22, mostrou um crescimento de Marçal de 7 pontos percentuais desde o último levantamento do instituto, divulgado em 8 de agosto.

Com a subida apontada pelo Datafolha, que o levou para 21%, o candidato do PRTB empatou tecnicamente, dentro da margem de erro de 3 pontos, com o deputado federal (23%) e com o atual prefeito (19%). Veja os votos por segmentação em cada uma das pesquisas:

Veja os votos por segmentos de cada pesquisa

Por gênero

No levantamento do instituto Paraná, o mais recente, Marçal ocupa o segundo lugar numérico entre os eleitores de sexo masculino, com 22,4% Acima dele está apenas Boulos, com 23,4% de voto dos homens - o terceiro lugar fica com o atual prefeito, com 22,2%. Entre o público feminino, o ex-coach ocupa a quarta posição, com 14,2%. Antes dele vêm José Luiz Datena (PSDB), com 14,3%, Boulos, com 20,7% e Nunes vence no apoio feminino, com 25,7%.

Já na pesquisa Datafolha, Marçal aparece numericamente à frente entre os homens, com 28% das intenções de voto, seguido por Boulos (22%) e Nunes (18%). Nesse grupo, a margem de erro da pesquisa é de quatro pontos porcentuais, o que deixa Marçal e o deputado em empate técnico. Entre as mulheres, Marçal tem 15% das intenções de voto femininas - atrás de Boulos, com 24%, e de Nunes, com 20%.

Na pesquisa AtlasIntel, Marçal registrou 18,9% de intenções de voto entre homens. Na última pesquisa, o índice de menções ao ex-coach no segmento era de 13,7%. Apesar do crescimento, o líder de menções no grupo é Nunes, com 23,9%. Entre homens, Marçal empata tecnicamente com Boulos, que registra 22,1%. Entre as mulheres, o empresário fica em terceiro lugar, com 14,4%, antecedido por Nunes, com 20,2%, e Boulos, campeão entre o voto feminino, com 33,7%.

Por idade

Segundo o Paraná Pesquisas, o empresário tem mais votos entre os adultos de 25 a 34 anos, com 24,5%, segmento etário em que melhor pontua entre os concorrentes e entre seus próprios votos segmentados. O ex-coach também vai bem entre quem tem 35 a 44 anos (20,6%) e os jovens de 16 a 24 anos (24,1% - vencendo de Boulos, com 20,3% e de Datena, com 15,2%).

No Datafolha, o empresário tem 32% dos votos dos eleitores com idade entre 35 e 44 anos, deixando o segundo colocado, Boulos, 11 pontos atrás, com 21%. Segundo a pesquisa, Marçal também vai bem entre os jovens de 16 a 24 anos, atingindo 23%, empatado com Boulos, que pontua o mesmo. Em terceiro fica Nunes, com 14%. Marçal também vai bem entre aqueles com 25 a 34 anos, em segundo lugar, com 24% (Boulos tem 27% e Nunes, 11%); e entre os de 45 a 59 anos, com 19% - Nunes tem 21% e Boulos, 20%.

Na mesma categoria em que ganha no levantamento do Datafolha, Marçal é o melhor colocado na Atlas: olhando para as intenções de voto direcionadas a ele, seu eleitorado está concentrado na faixa de 34 a 44 anos, com 25,5%, à frente de todos os outros candidatos. Esta é a única faixa etária em que o empresário ganha dos outros concorrentes. Ele também pontua bem entre aqueles que tem 45 a 49 anos, com 16,2% de intenções de voto, e entre os idosos (60 a 100 anos), com 15,8%. Em todos esses segmentos, no entanto, ele aparece em terceiro lugar, precedido por Nunes ou Boulos.

Por escolaridade

Quanto aos votos direcionados a Marçal por escolaridade do eleitor, o candidato vence entre os que estudaram até o ensino médio, com 20,7%, aponta a Paraná Pesquisas. Nessa categoria, ele fica atrás somente de Nunes, que tem 23,7% dos votos. Entre os eleitores com ensino superior, o ex-coach tem 19,6% das intenções de voto, atrás de Boulos (28,9%) e Nunes (22,9%).

Segundo o Datafolha, Marçal é o melhor colocado, com 26% de menções entre os que possuem ensino médio. Em segundo lugar, aparecem empatados Boulos e Nunes, com 19% cada. O ex-coach também pontua bem entre os que possuem ensino superior, com 2%, atrás apenas de Boulos, com 32%.

Conforme a Pesquisa AtlasIntel, o empresário também vai melhor entre aqueles que estudaram o ensino médio, com 19,8%, atrás de Boulos, com 31,8%. Sua segunda melhor segmentação, no entanto, difere das demais pesquisas: Marçal tem 17,6% entre quem completou o ensino fundamental, categoria que seu oponente, Ricardo Nunes, aparece com 43,9% das intenções de voto.

Sobre as pesquisas

O Paraná Pesquisas realizou 1.500 entrevistas pessoais em São Paulo entre os dias 19 e 22 de agosto. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais e o índice de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06659/2024.

O Datafolha ouviu 1.204 eleitores paulistanos entre os dias 21 e 22 de agosto. O levantamento tem margem de erro de 3 pontos percentuais e está registrado no TSE sob o número SP-08344/2024.4

A pesquisa da AtlasIntel escutou 1.803 paulistanos de 16 anos ou mais entre os dias 15 e 20 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com a identificação SP-02504/2024.