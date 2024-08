Governador Ratinho Júnior assinou adesão - Divulgação / Governo do Paraná

Governador Ratinho Júnior assinou adesãoDivulgação / Governo do Paraná

Publicado 26/08/2024 18:34

Paraná - O Paraná tornou-se o oitavo estado brasileiro a aderir à Definição de Antissemitismo da Aliança Internacional para a Recordação do Holocausto (IHRA). O governador Ratinho Junior assinou o Termo de Adesão nesta segunda-feira (26), durante uma cerimônia no Palácio Iguaçu, em Curitiba, que contou com a presença de autoridades e representantes da comunidade judaica.



Esse compromisso reflete um movimento global crescente, com a adesão de mais de 40 países. "Uma decisão crucial não apenas para combater o antissemitismo, mas também para fortalecer a democracia no Brasil e no mundo", destacou Claudio Lottenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib).

Recentes dados da Conib, em colaboração com a Fisesp, revelam um aumento alarmante de quase 600% nas denúncias de antissemitismo no país desde os ataques terroristas cometidos em solo israelense pelo grupo Hamas, em 7 de outubro.

Nesse cenário, a Federação Israelita do Paraná vê a assinatura como um símbolo vital de resposta. "Demonstra uma preocupação do poder público com esse discurso de ódio que vem se disseminando", afirmou Alexandre Knopfholz, presidente da Federação.

Ratinho Junior ressaltou que a adesão do Paraná é um reflexo da longa e produtiva relação entre Brasil e Israel. "Nosso país se beneficiou de boas práticas e lideranças israelenses em várias áreas, como saúde e negócios. É fundamental que, diante do crescente antissemitismo, nossos líderes se posicionem contra essa forma de discriminação", afirmou o governador.



Com a adesão, o Paraná está agora habilitado a usar a Definição de Antissemitismo como uma ferramenta educacional para abordar e prevenir preconceitos. Carlos Reiss, coordenador-geral do Museu do Holocausto de Curitiba, enfatizou que o gesto reafirma o compromisso do estado com a educação e a memória histórica. "Por meio dessa assinatura, reforçamos o pacto nacional para avançar no enfrentamento do antissemitismo e na educação sobre o Holocausto", destacou Reiss.



Além do Paraná, já assinaram o Termo de Adesão os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Roraima, Rondônia e Amazonas. No cenário internacional, a Definição de Antissemitismo tem sido adotada por países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguai, Panamá, Colômbia e Guatemala.

Segundo o cônsul-geral de Israel em São Paulo, Rafael Erdreich, a adesão é crucial para aumentar o conhecimento sobre antissemitismo e combater narrativas prejudiciais. "Estamos enfrentando uma guerra de narrativas além do conflito com o Hamas e o Irã, e essa batalha começa aqui", ressaltou Erdreich.



O Brasil, como membro observador da IHRA, participa ativamente deste movimento global, que visa fortalecer a luta contra a discriminação e promover a paz e a tolerância em nível internacional.