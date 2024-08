Presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 26/08/2024 21:32 | Atualizado 26/08/2024 21:36

O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, disse nesta segunda-feira, 26, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá ter uma reunião com um grupo de governadores de Estados afetados por incêndios ainda nesta semana. Agostinho falou no Palácio do Planalto depois de reunião na Casa Civil, onde o assunto já foi discutido previamente.



Nas últimas semanas, um aumento de queimadas foi registrada no Brasil, da Amazônia ao Pantanal, passando pelo Estado São Paulo, que teve recorde de focos de incêndio e onde 48 municípios seguem em alerta máximo.



Como resultado, grande parte do território nacional ficou encoberto por fumaça. Dez Estados, além de Bolívia, Peru e Paraguai, foram atingidos pela fumaça produzida pelas queimadas espalhadas pelo País, como mostrou o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



O cenário colocou o Brasil como o quinto país com o ar mais poluído do mundo no último dia 15. O monitoramento internacional é feito pela plataforma World’s Air Quality Index (WAQI), que cataloga a qualidade do ar no mundo desde 2007.