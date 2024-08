Bactéria Escherichia coli é uma das responsáveis pelo surto em Goiás - Reprodução

Publicado 27/08/2024 19:50

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informou que 74 municípios estão com surtos ativos de doença diarreica aguda (DDA). No total, essas cidades somaram 12.205 casos de DDA nos últimos três meses.

A doença causa a diminuição da consistência das fezes e o aumento do número de evacuações - a pessoa apresenta, no mínimo, três diarreias agudas em um período de 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde. Além da diarreia, ela também pode causar febre, dor abdominal, náusea e vômito.

Causas

- A DDA poder ter múltiplas causas. Nos municípios de Goiás, o surto tem origem em dois agentes infecciosos: o rotavírus e a bactéria Escherichia coli.

- O rotavírus é transmitido por contato de pessoa a pessoa, pela ingestão de água e alimentos contaminados, por contato com objetos contaminados e também pela propagação aérea por aerossóis.

- No Sistema Único de Saúde (SUS), a vacinação contra o vírus está disponível para crianças menores de um ano de idade e é uma das principais maneiras de prevenir a infecção.

- Segundo a SES-GO, o Estado registrou cobertura vacinal abaixo da meta preconizada pelo ministério, que é 90% do público-alvo. Em 2023, Goiás vacinou 81,17% das crianças menores de 1 ano de idade e, em 2024, a cobertura foi de 80,62% até julho.

- Além do rotavírus, a secretaria também identificou a contaminação por Escherichia coli em poços de água particulares. Depois de fechar essas estruturas irregulares, a SES-GO notificou os proprietários para que façam a regularização.

- "Até o momento, apenas três amostras provenientes de solução alternativa de coleta de água foram positivas para a bactéria E. coli, todas do município de Campos Belos, e as medidas de controle sanitário já foram tomadas", afirmou a pasta em comunicado.

- Junto ao monitoramento de casos, investigação das fontes de contaminação e análise de qualidade da água, a secretaria enviou insumos e medicamentos aos municípios. Agora, busca conscientizar a população sobre maneiras de prevenção da DDA.

Prevenção

- A vacina contra o rotavírus humano é oral e deve ser aplicada em duas doses, uma aos dois meses e outra aos quatro meses de idade

- Além da imunização, a DDA pode ser prevenida com medidas de higiene e saneamento básico:

- Lavar as mãos com água e sabão com frequência;

- Consumir apenas água tratada;

- Manter os alimentos armazenados longe de insetos;

- Lavar bem os alimentos frescos e, de preferência, consumi-los cozidos;

- Usar máscara em ambientes fechados e aglomerações.

- Em caso de sintomas de DDA, como diarreia, febre ou vômito, a orientação é buscar atendimento médico.