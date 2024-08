Mulheres poderão se alistar a partir de 2025 - Reprodução / Ministério da Defesa

Publicado 28/08/2024 10:06 | Atualizado 28/08/2024 10:14

A partir de 2025, as mulheres brasileiras que completarem 18 anos poderão se alistar voluntariamente no serviço militar das Forças Armadas. A medida foi divulgada em decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (28). Atualmente, o ingresso feminino só é permitido por meio de cursos de suboficiais e oficiais.

O documento passa a regulamentar o recrutamento, a incorporação e a prestação do serviço militar inicial por mulheres voluntárias já no próximo ano. De acordo com o texto, as regras para alistamento seguem a Lei do Serviço Militar, de agosto de 1964.

*Em atualização