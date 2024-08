Carlos Bolsonaro (PL) criticou o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos) - Reprodução / Internet

Carlos Bolsonaro (PL) criticou o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos)Reprodução / Internet

Publicado 28/08/2024 13:46

O Carlos Bolsonaro (PL), filho "02" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), voltou entrar na discussão sobre os rumos das eleições à Prefeitura de São Paulo. Após trocar farpas com o candidato do PRTB, Pablo Marçal, o vereador da capital carioca mandou uma indireta ao governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nesta quarta-feira, 28, via redes sociais.

Carlos criticou Tarcísio, sem citar o nome do governador, após o mandatário afirmar em entrevista para a Jovem Pan, nesta terça-feira, 27, que considera anular o voto em um eventual segundo turno entre Marçal e Guilherme Boulos (PSOL).

"Não existe voto nulo contra a esquerda. Fizeram isso no passado com Presidente Bolsonaro e isso ajudou a levarem o PT ao poder. Hoje, passados menos de 2 anos o país está sendo devastado pela facção. Que Deus abençoe o Brasil", disse o vereador do Rio.

Apoiador da campanha de reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), Tarcísio disse que em eventual segundo turno entre Marçal e Boulos seria "difícil para caramba" definir um apoio. Ele diz ainda que ficaria "entre a cruz e a espada".

"Fico entre a cruz e a espada. Isso porque, em um, eu não sinto confiança nenhuma, não tem nenhuma chance de fazer um bom trabalho de gestão, não apresentou nada na campanha até agora, só lacração. E o outro pensa de maneira frontalmente oposta ao que eu acredito. Todos os trabalhos e parcerias que nós estamos fazendo seriam interrompidos em uma gestão Boulos", disse.

Ao Metrópoles, Tarcísio disse que "Carlos está certo" e que "não pode haver voto nulo contra a esquerda". "Não me expressei bem na entrevista e, estou sendo criticado com razão", afirmou Tarcísio. Ao Estadão, a assessoria do governador reafirma o posicionamento do chefe do Executivo.

Nas últimas semanas, Pablo Marçal e a família Bolsonaro trocaram ataques. O empresário insistia em se dirigir a Bolsonaro, buscando seu apoio, mas o ex-presidente tem negado auxílio ao candidato do PRTB, já que oficialmente apoia a reeleição de Nunes.

No sábado, 25, depois de ato de campanha, Marçal acusou Bolsonaro de "se curvar para comunistas". Na segunda, na mesma entrevista à CNN, o ex-coach disse que o ex-presidente "não manda na direita" e o acusou de "curvar a cervical" para Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.

Antes, Marçal e Bolsonaro haviam brigado em comentários de uma postagem do ex-presidente no Instagram. Bolsonaro respondeu de forma irônica a um comentário de Marçal. O ex-coach acusa Carlos de ter respondido através da conta do pai.