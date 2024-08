Lula destacou a atuação do ministro José Múcio Monteiro - Ricardo Stuckert/PR

Publicado 28/08/2024 15:52

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mencionou a construção da democracia no Brasil depois do fim da ditadura militar e disse que o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, é o mais hábil que já ocupou o cargo.

Ele deu a declaração em cerimônia repleta de oficiais das Forças Armadas, na qual foram comemorados os 25 anos do Ministério da Defesa. A pasta foi criada por Fernando Henrique Cardoso para aumentar o poder civil sobre os militares — antes, cada Força tinha o próprio ministério e respondia diretamente ao presidente da República.

"Quando o ministério foi criado, em 1999, vivíamos ainda um momento de fortalecimento da nossa democracia. A integração das forças possibilitou a formalização de uma política nacional de defesa. Integração que respeita a cultura de cada uma, e que simboliza uma visão estratégica sintetizando as visões militares unidas ao componente civil, como complemento harmônico que fortalece a nossa democracia", disse Lula em seu discurso.

O elogio a Múcio se deve principalmente à capacidade do ministro de minimizar as desconfianças entre o grupo político de Lula e os militares. O petista assumiu em 2023 depois de as Forças Armadas terem apoiado o governo de Jair Bolsonaro e ajudado a espalhar dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Dias depois da posse do atual presidente, os ataques às sedes dos Poderes em 8 de Janeiro de 2023, realizados por pessoas que tinham ficado acampadas em frente a bases militares pedindo um golpe contra Lula, piorou a situação.

"Haverá um dia em que a história brasileira irá consagrar a sua passagem pelo Ministério da Defesa como possivelmente o mais hábil de todos os ministros da Defesa que esse País já teve", disse Lula a Múcio.

O presidente da República mencionou que a "verdadeira missão" das Forças Armadas é "garantir a ordem, não em nome de uma ideologia ou a serviço de pretensões políticas individuais, mas em nome acima de tudo da soberania do País e da proteção do povo brasileiro". O presidente também defendeu mais investimentos na área de defesa, um dos pontos de concordância entre Lula e os militares.

Além disso, Lula citou as novas regras para alistamento voluntário feminino . "A abertura ainda maior para o ingresso de mulheres, reforçando a máxima de que o lugar da mulher é onde ela quiser", disse o presidente. Ele também afirmou que a medida deixará o ambiente militar mais representativo.