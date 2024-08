Prazo para que Musk atenda às ordens de Moraes encerrou às 20 horas desta quinta-feira (29) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 29/08/2024 20:27 | Atualizado 29/08/2024 20:49

O prazo dado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para o bilionário Elon Musk indicar novo um representante legal da rede social X no Brasil terminou às 20h07.



Com o fim do prazo, será certificado no processo o descumprimento da decisão. A próxima medida a ser tomada será a suspensão da rede social no país. Ainda não há prazo para decisão.

Em nota, a empresa afirmou que não cumprirá com a decisão. ""Em breve, esperamos que o Ministro Alexandre de Moraes ordene o bloqueio do X no Brasil – simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais para censurar seus opositores políticos", diz o comunicado divulgado pelo X.

Ainda segundo a empresa, eles divulgarão "ordens legais" dadas em segredo pelo ministro. "Nos próximos dias, publicaremos todas as exigências ilegais do Ministro e todos os documentos judiciais relacionados, para fins de transparência. Ao contrário de outras plataformas de mídia social e tecnologia, não cumpriremos ordens ilegais em segredo", finaliza a nota. Entretanto, a empresa não deixa claro quais ordens receberam do minsitro.



Ontem (28), o ministro intimou Musk a realizar a indicação. A intimação foi feita no perfil do STF na rede social. No dia 17 de agosto, Musk anunciou o fechamento da sede da empresa no Brasil e acusou Moraes de ameaça.